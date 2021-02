Gewalt und Pornografie: Deinen Freunden gefällt das

Iserlohn. Das 19-jährige SPD-Ratsmitglied Simon Block fordert mehr Präventionsarbeit an Schulen.

Dass Kinder und Jugendliche im Internet leicht auf Inhalte stoßen können, die pornografischer Natur sind oder Gewalt verherrlichen, ist nichts Neues. Fast jeder junge Mensch verfügt über ein Handy, sozusagen als digitalen Fortsatz des eigenen Privatlebens. Noch problematischer als ohnehin ist es, wenn derlei Inhalte an die Schulen gelangen, dort hin und her gesendet werden, sei es etwas fragwürdig gedacht als Humor, sei es gedacht, um Mitschüler zu ärgern.

Simon Block Foto: Privat

Simon Block, 19 Jahre jung und seit dem vergangenen Jahr SPD-Ratsmitglied, möchte daran etwas ändern. Der Student, der sein Abitur 2020 an einer Schule außerhalb Iserlohns gemacht hat, sagt: „Das ist ein Problem, das es an allen Schulen gibt.“ Er habe selbst erlebt, dass von Mitschülern etwa Enthauptungsvideos oder pornografische Inhalte verschickt wurden – selbst von Mitgliedern der Schülervertretung, so hatte er es in der vergangenen Woche im Ausschuss für Digitalisierung berichtet, für den er einen Antrag gestellt hatte, das Problem mittels mehr Präventionsarbeit zu bekämpfen.

„Niemand würde Klassenkameraden anzeigen“

Im Ausschuss jedoch wurde das Thema vertagt, weil es in der Zuständigkeit des Schulausschusses liege, der am Donnerstag dazu berät. Martin Isbruch (Grüne) hatte auch zu bedenken gegeben, dass anders als im Antrag formuliert, Schulleitungen vielleicht nicht die geeigneten Ansprechpartner für eine Lösung wären. Zu weit weg von der Jugend seien diese, besser sei es doch, Medienscouts, also andere Schüler, mit dem Ganzen zu betrauen.

Aus Sicht von Simon Block ist diese Sicht ein Fehler. Denn: „Man würde die Scouts so zwingen, Position gegen ihre Mitschüler zu beziehen.“ Diese könnten aber Freude sein, es drohe ein Konflikt. „Die Schüler dürfen da nicht am Ende die Doofen sein.“ Zumal es teils um strafbare Inhalte ginge. Und beim Verschicken um mögliche Straftaten. „Natürlich zeigt aber keiner seine Klassenkameraden bei der Polizei an.“ Aus seiner Sicht seien bei der Problematik Verwaltung und Schulleitungen gefordert, die Präventionsarbeit zu intensivieren. Seminare und Aktionstage zum Thema – die hätten zwar durchaus Wirkung, würde aber schnell wieder in Vergessenheit geraten. „Ich glaube, man müsste das an den Schulen viel langfristiger behandeln.“

Gemäß des Beschlussvorschlags der SPD soll die Verwaltung nun in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen aller Iserlohner Grund- und weiterführenden Schulen zunächst eine Bestandsaufnahme machen, um zu schauen, wie verbreitet das Problem ist. Dann soll geschaut werden, welche Maßnahmen ergänzend zu eventuell bereits bestehenden Angeboten sinnvoll sind und welche Mittel nötig sind.