Glatte Straßen: 27 Unfälle in Iserlohn, Letmathe und Hemer

Iserlohn/Hemer Das Winterwetter hat im Berufsverkehr zu Chaos geführt. Über 50 Einsätze wurden am Mittwoch im MK gezählt, alleine 27 in Iserlohn und Hemer.

Es war ein Morgen, der es in sich hatte: Eisglatte Straßen und erneuter Schneefall sorgten dafür, dass es in Iserlohn und Hemer gleich mehrfach krachte. Die gute Nachricht zuerst: Es gab keine Verletzten, sondern nur hohen Sachschaden. Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr hatten in beiden Städten gut zu tun. „Das zog sich natürlich ein bisschen, denn sie konnten ja nicht überall gleichzeitig sein“, sagte Polizei-Pressesprecher Marcel Dilling.

Alle Unfälle standen in direktem Zusammenhang mit den schlechten Witterungsverhältnissen. Zum einen gab es mehrere Auffahrunfälle, zum anderen landete der eine oder andere Autofahrer aber auch im Straßengraben. An der Hönnetalstraße in Hemer musste ein VW Lupo mit einem Kran aus dem Graben gehoben werden. Auch Abschleppwagen waren am Mittwochmorgen unterwegs.

