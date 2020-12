„Goldene Gießkanne“: Iserlohner Gartenpreis wieder vergeben

Iserlohn. Nach zehn Jahren Pause hat die Stadt Iserlohn wieder Gewinner im Gartenwettbewerb gekürt. Für 20121 ist eine Fortsetzung geplant.

Vier Teilnehmer am Gartenwettbewerb „Goldene Gießkanne“ können sich über einen Gewinn freuen. Nach einer zehnjährigen Pause waren zwischen Juni und September 2020 Iserlohner Hobbygärtner aufgerufen, sich mit ihrer Vorgarten- und Balkongestaltung an dem traditionsreichen und beliebten Blumenschmuck-Wettbewerb zu beteiligen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Iserlohn.

Die Teilnahme war denkbar einfach: Zweimal drei Fotos von ihren gegrünten Anlagen mussten die Hobbygärtner im Abstand von sechs Wochen schießen und einsenden, um damit nicht nur ihren grünen Daumen und ihren Sinn für gärtnerische Gestaltung, sondern auch ein nachhaltiges und bestenfalls sogar insektenfreundliches Arrangement zu dokumentieren. Einzige Bedingung war, dass die Bepflanzungen im Stadtbild sichtbar und zur Straße hin ausgerichtet sein mussten.

„Auf diese Weise wollten wir mit dem Wettbewerb nicht nur einen Beitrag zur Verschönerung des Stadtbildes leisten, sondern gleichzeitig zu nachhaltigem, ökologischem Gärtnern animieren. Nach all den Einsendungen, die wir gesehen haben, ist das rundum gelungen“, sagte sich Patricia White aus der Abteilung für Umwelt- und Klimaschutz als Mitorganisatorin.

Einige Gärten nach die Jury persönlich in Augenschein

„Über 30 Teilnehmer konnten wir uns im ersten Jahr nach der langen Pause freuen. Das zeigt uns, dass es die richtige Entscheidung war, dem traditionsreichen Pflanzwettbewerb neues Leben einzuhauchen. Vielleicht kam er gerade in diesem Jahr zur rechten Zeit“, sagte Simone Korte vom Iserlohner Stadtmarketing. Der Wettbewerb war nach einem politischen Antrag wieder aufgenommen worden. Gemeinsam mit Patricia White und Eckehardt Schröder vom Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) hatte Korte in den vergangenen Wochen die Einsendungen bewertet. Rund 200 Bilder hat die Jury unter die Lupe genommen. Einigen Teilnehmer stattete die Jury auch einen Besuch vor Ort ab.

Die Gewinner wurden in kleiner Runde gekürt. Den ersten Platz belegte Dirk Pantring mit seinem im Frühjahr neu angelegten Vorgarten in Letmathe. „Hier ist ein optisch äußerst ansprechendes und lange blühendes, insektenfreundliches Areal geschaffen worden, das durch eine harmonische farbliche Gestaltung sowie eine durchgängige Blütezeit und die Anpflanzung von mehrjährigen Sorten besticht. Und auch das Verhältnis zwischen begrünten Pflanzzonen und gepflasterten Flächen wertet das Arrangement noch einmal auf“, erklärte Gärtnermeister Schröder die ausschlaggebenden Kriterien für den Gewinn Pantrings. Der 54-Jährige zeigte sich sichtlich stolz und gab einen ersten Einblick in sein weiteres Vorhaben, den Garten um Nistmöglichkeiten zu erweitern. Dazu darf er sich über einen Gutschein in Wert von 250 Euro beim Projektpartner Hagebaumarkt Iserlohn freuen.

Mit nur wenigen Punkten Unterschied belegte der wildwachsende Vorgarten samt Fassadenbegrünung von Meike Gustävel Rang zwei. „Weniger das harmonische Arrangement als ihr Händchen für eine durchgängige Blütezeit sowie die Auswahl mehrjähriger und standortangepasster Pflanzen und das Verhältnis von Grün zu befestigter Fläche zeichnen diesen Vorgarten aus“, sagte die Biologin White. Hier zeige sich, dass ein Garten nicht perfekt arrangiert und gezupft sein müsse, um beim Wettbewerb vorne dabei zu sein. „Ich arrangiere nicht, ich lasse wachsen“, so das Credo der Hobbygärtnerin Gustävel. Sie erhielt einen Baumarktgutschein im Wert von 150 Euro.

Der dritte Platz ging nach Hennen, und zwar an den Bauerngarten von Ina Hanke. Die Anlage sei ein Hingucker für Nachbarn und Spaziergänger. „Trotz Ausrichtung zur Nordseite besticht der Garten durch seine Blütenpracht. Insbesondere die Rosen sind mehr als beeindruckend“, sagte Eckehardt Schröder. Vor allem die mehrjährige Bepflanzung sowie das herausragende Verhältnis von Grün- zu Pflasterflächen mache den Garten so attraktiv. Hankes Garten wurde mit einem Gutschein im Wert von 100 Euro honoriert.

Sonderpreis für das Kinder- und Jugendbüro

Darüber hinaus wurde der insektenfreundlichste Garten in der Sonderkategorie „Summen und Brummen“ ausgezeichnet. Über einen Gutschein in Höhe von 50 Euro und eine heimische Saatgutmischung durfte sich das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Iserlohn freuen. „Insekten, Bienen und Schwebfliegen waren bei uns den ganzen Sommer lang heimisch und ab und zu guckt auch mal eine Fledermaus vorbei“, verriet Petra Lamberts, die den Preis stellvertretend für das ganze Team entgegennehmen durfte. Gemeinsam mit Kindern wurde von Mitgliedern des Kinder- und Jugendrates eine Natursteinmauer angelegt, wo Fledermauskästen und Insektenhotels aufgebaut wurden.

Die Bewertung sei nicht immer leicht gefallen, sagte Korte. „Im kommenden Jahr bekommen alle Iserlohner bei der ,Goldenen Gießkanne 2021’ wieder die Gelegenheit teilzunehmen.

Weitere Information finden Interessierte auf der Internetseite www.iserlohn-blueht-auf.de.