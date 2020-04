Gottes Segen auf vier Rädern am Seilersee in Iserlohn

Leer und trostlos wirkt der Festplatz am Seilersee an diesem Morgen. Der Wind pfeift um die Ecken und die frühsommerliche Wärme ist einem kräftigen Tief gewichen. Auch die Stimmung der Passanten, die hier in Joggingschuhen oder mit Rollator ihre Runden drehen, scheint auf dem Corona-Nullpunkt angekommen. Zeit also für ein wenig geistliche Erbauung in diesen schweren Zeiten – das dachte sich auch das Orga-Team rund um Pfarrer Burkhardt Hölscher von der Evangelischen Kirchengemeinde Letmathe.

Aber wie? Die Kirchen sind geschlossen, besonders ältere Menschen scheuen zudem den Aufenthalt in fremden Räumen. Am sichersten fühlt man sich entweder in den eigenen vier Wänden, oder … im Auto, dem Wohnzimmer auf vier Rädern. „Carsten Malkus hat mich auf die Idee gebracht. Er hat sich drei Jahrzehnte um die Technik bei meinen Jugendfreizeiten gekümmert und kennt sich aus“, erklärt Pfarrer Hölscher. Er sei direkt begeistert gewesen. „Das machen wir“, habe er sich gedacht. Der Hintergrund: „In meinem ganzen Berufsleben bin ich auf der Suche nach kreativen und neuen Gottesdienstformen gewesen, weil ich wollte, dass wieder mehr Menschen den Weg in die Kirche finden“, sagt Hölscher. „Warum also nicht ein Ökumenischer Auto-Gottesdienst?“

Der Pfarrer weiß, wovon er spricht: 35 Jahre ist er in der Evangelischen Kirchengemeinde Letmathe tätig, am 30. Mai tritt er offiziell in den Ruhestand ein. Das ist für ihn aber kein Hindernis: Vor der Premiere gibt es noch viel zu organisieren. Pfarrer Hölscher hat sich zwei Kollegen mit ins Team geholt: Pfarrer Uwe Schulte von der Evangelischen Kirchengemeinde Oestrich und Diakon Michael Feldmann vom Pastoralverbund werden zusammen den Gottesdienst auf einer großen Bühne gestalten.

Musik soll im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen

Alle Informationen zum Auto-Gottesdienst Der Ökumenische Auto-Gottesdienst findet am Samstag, 2. Mai, auf dem Festplatz am Seilersee statt. Einlass ab 17 Uhr mit stimmungsvoller Musik zur Unterhaltung, Beginn: 18 Uhr, Ende gegen 19.30 Uhr. Der Ton wird über UKW Frequenz 88,4 auf das Autoradio gesendet. Kostenlose Einfahrtstickets sind verpflichtend, diese können über den Link https://teilnehmermanagement.durable.de/oekumenischer-auto-gottesdienst/ bestellt werden. Außerdem auf den Homepages der Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche Letmathe (www.ev-kirchengemeinde-letmathe.de), der Evangelischen Kirchengemeinde Oestrich-Dröschede (www.ev-kirchengemeinde-oestrich-droeschede.de), die Homepage des Evangelischen Kirchenkreises Iserlohn (www.kirche-iserlohn.de) und des Pastoralverbundes Iserlohn (www.pviserlohn.de).

Der Musik soll eine zentrale Rolle zukommen: Hubert Schmalor am E-Piano, Klaus Bergmann am Saxophon und Sängerin Christine Otterstein werden nicht nur die Feier gestalten, sondern auch vor dem Beginn für eine angenehme Atmosphäre sorgen. So stehen jazzige Stücke von Duke Ellington bis zur Pastorale F-Dur von Johann Sebastian Bach auf dem Programm.

„Der Auto-Gottesdienst hat einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber den sonstigen Glaubensfeiern, die in den Kirchen langsam wieder anlaufen: Es darf gesungen werden!“, freut sich Pfarrer Hölscher. Dafür werden bei der Einfahrt Liedzettel verteilt. „Wir sehen die Veranstaltung als eine Chance, um den Menschen nahe zu sein und die Sehnsucht nach Einkehr im Gottesdienst zu stillen“, sagt Pfarrer Uwe Schulte. Raum dürfte genug vorhanden sein: 250 Autos passen auf den Festplatz.