Die Polizei ermittelt wegen einer Schmiererei an der Königsberger Straße in Iserlohn.

Kriminalität Graffiti an Königsberger Straße in Iserlohn gesprüht

Iserlohn. Der Vorfall an der Königsberger Straße in Iserlohn ereignete sich bereits am Wochenende. Das ist passiert.

Bereits zwischen Samstagmorgen, 10 Uhr, und Sonntagabend, 18 Uhr, haben Unbekannte an der Königsberger Straße in Iserlohn Graffiti auf eine Garagenwand und an einen Laternenpfosten gesprüht. Dies teilt die Polizei am Dienstag mit.

Die Besitzerin der Garage bemerkte die grünen Farbschmierereien am Sonntag und informierte die Polizei. Hinweise auf Täter liegen bisher nicht vor.

+++Lesen Sie auch: Problemhaus in Iserlohn? Ein Gebäude, zwei Meinungen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn