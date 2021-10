Große Resonanz auf Iserlohner „e-Mobil-Tag“

Iserlohn. 600 Menschen informieren sich über Autos, Infrastruktur und Stromtarife auf dem Stadtwerke-Gelände.

Das Interesse an Elektroautos wächst stetig – das war am Samstag auf dem Gelände der Stadtwerke Iserlohn ganz deutlich zu sehen und zu hören. Etwa 600 Besucherinnen und Besucher waren gekommen, um sich zu informieren.

„Wir brauchen bald ein neues Auto. Ob es ein E-Modell werden wird, da bin ich mir noch nicht sicher“, sagte Markus Breier (46), der ganz gezielt Händler ansteuerte, die er bereits kannte. Silja Muchalski (33) dagegen erklärte, sie habe ein bestimmtes Modell im Auge und wolle nun die Gelegenheit für eine Probefahrt nutzen.

Bereits vor dem offiziellen Beginn des fünften „Iserlohner e-Mobil-Tages“ seien die ersten Interessierten auf das Gelände an der Stefanstraße geströmt, berichtete Thomas Stoltmann, Leiter Vertrieb Sondervertragskunden, Elektromobilität und Fernwärme bei den Stadtwerken. Seien es beim ersten „e-Mobil-Tag“ etwa sechs Fahrzeuge gewesen, die ausgestellt wurden, so konnten am Samstag 30 verschiedene Modelle verschiedenster Preisklassen angeschaut und getestet werden. Dass dies mit einer nur etwa zweiwöchigen Vorbereitungszeit gelungen sei, zeige das große Interesse der Händler, sich einem interessierten Publikum zu präsentieren.

Der Vorsitzende der Innung des Kraftfahrzeughandwerks Iserlohn, Christian Will, erklärte im Gespräch mit der Heimatzeitung: „Wir verspüren bei den Kunden immer mehr Interesse. Daher müssen und wollen wir auf dieser Klaviatur mitspielen.“ Er sei froh über eine solche konzertierte Aktion der Händler, die nach wie vor noch von Vorurteilen vonseiten der Kundschaft sprechen. „Bei der Infrastruktur sind sie berechtigt“, so Will. Bei der Reichweite sei es etwas anderes.

Wer sein Elektrofahrzeug vor der eigenen Haustür laden möchte, bekommt derzeit bekanntlich eine KfW-Förderung von 900 Euro. Und die nehmen viele in Anspruch, wie die Fachleute am Samstag berichteten. Thomas Stoltmann erklärte: „Die zieht.“ So mancher, der noch kein E-Auto besitze, habe bereits die Lademöglichkeit zu Hause einbauen lassen, um startklar zu sein, wenn das entsprechende Gefährt vor der Tür steht. „Günstiger und einfacher kann man es doch nicht kriegen“, kommentierte auch Norbert Meinert. Der 49-Jährige hat auch schon alles vorbereitet, wie er erzählte: „Ich will mir zwar in den nächsten zwei Jahren überhaupt kein neues Auto kaufen, aber die Förderung haben wir schon mal genutzt. Man weiß ja nie.“ Er sei noch etwas skeptisch gegenüber der Reichweite so mancher Modelle.

Erfolgreiche Überzeugungsarbeit

„Die, die hierher kommen, haben keine Ängste mehr“, hatte Stoltmann noch kurz zuvor erzählt. Doch so wie Meinert ließen sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher überzeugen. Er gestand später: „Wenn die Infrastruktur weiter wächst, dann kommt nur noch ein E-Fahrzeug für mich in Frage.“

„Ich kenne zwar die Modelle, aber ich möchte mich heute von den Stadtwerken zu den Tarifen beraten lassen, die Preise steigen ja momentan in allen möglichen Bereichen“, sagte Ruth Hunnemann (59) und lobte „den super Einblick, den man hier bekommt“. Trotz der großen Resonanz sei ausreichend Zeit für intensive Gespräche.