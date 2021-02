Iserlohn. Auch Schnee und Eis konnten die Gläubigen nicht davon abhalten, den ersten Sonntagsgottesdienst nach acht Wochen zu besuchen.

„Das war nötig! Das fehlte uns! Das gehört einfach zum Sonntag.“ So wie die 83-jährige Iserlohnerin ließen sich am Sonntagvormittag noch 25 weitere Gläubige durch Schnee und Glätte nicht vom Besuch des ersten Sonntags-Hochamtes in St. Aloysius nach acht Wochen abhalten.

Und die Seniorin lieferte noch eine weitere Begründung: „Wo sonst bekommt man, wenn man allein ist, Trost, Zuversicht und Freude?“ Auch Sophia Bergandt (81) freute sich, in der Kirche endlich wieder „die Gemeinschaft, ein freundliches Wort und ein Lächeln“ erleben und erfahren zu dürfen. Auch wenn man letzteres aufgrund der vorgeschriebenen medizinischen Masken nur an den Augen erkennen konnte.

„Es fühlt sich mal wieder gut an, so mit Menschen“, freute sich Dekanatskirchenmusiker Tobias Leschke über Zuhörer beim Orgelspiel. „Ich bin froh, dass wir jetzt den ersten Schritt haben machen können und vor allem auch dass trotz des Wetters ein paar Leute in den Gottesdienst gekommen sind.“ Als er morgens zuhause in Holzwickede losgefahren sei und für die Strecke statt wie sonst 20 Minuten eine ganze Stunde gebraucht habe und zwischendurch schon kurz davor gewesen sei umzudrehen, habe er schon gedacht: „Wer da kommt, ist bedeutend frommer als ich“, erzählte Leschke augenzwinkernd.

„Die große Sehnsucht, endlich wieder Eucharistie zu feiern“, sei bei den Gläubigen schon in den werktäglichen Gottesdiensten seit dem Wiederbeginn am Dienstag zu spüren gewesen, berichtete Pfarrer Johannes Hammer, der zugleich seinen Respekt für die Entscheidung des evangelischen Kirchenkreises bekundete, damit noch zu warten. Hammer selber hatte am Dienstagabend die Messe in der Kirche Heiligste Dreifaltigkeit gehalten und dabei in seinen Schlussanmerkungen auch noch mal das schwierige Ringen um die richtige Entscheidung erläutert. „Denn egal, wie man es macht, ist es verkehrt“, sagte der Pastoralverbundsleiter mit Blick auf Befürworter und Ablehnende der Entscheidung, wieder Gottesdienst zu feiern, wenn auch unter noch strengeren Auflagen.

So war Hammer auch froh, dass am Dienstag in Wermingsen nicht mehr als die jetzt erlaubten 25 Gläubigen gekommen waren. Am Sonntag dürfte in erster Linie das Wetter dafür gesorgt haben, dass nur ein gutes Drittel der möglichen 70 (vorher 100) Plätze besetzt waren, nachdem 15 Gläubige zur Frühmesse gekommen waren. Die unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten der Kirchen seien ein Aspekt bei der immer wieder nötigen „Feinabstimmung“ über die Anzahl, sagte der Pfarrer. Weitere seien der Inzidenzwert und vor allem die „Begrüßungsteams“, denen man zu großem Dank verpflichtet sei, dass sie an den Kirchentüren das Einhalten der Hygieneregeln sicherstellen.

Jolanta und Georg Hamm gehörten zu den Besuchern des sonntäglichen Hochamtes. Foto: Torsten Lehmann / IKZ.

Georg Hamm ist einer der Freiwilligen, die diese Aufgabe übernommen haben – bei den Gottesdiensten im vergangenen Jahr, als teilweise Menschen wieder weggeschickt werden mussten, weil alle Plätze besetzt waren, und bei der „Offenen Kirche“ in den vergangenen acht Wochen, die zumindest „ein bisschen Austausch“ ermöglicht habe. „Aber das war nicht das selbe“, sagte der Nußberger. Auch die Übertragung der Gottesdienste aus St. Aloysius, aus Hemer und Köln, die er in der Zeit mit seiner Frau Jolanta geschaut hat, hätten das „leider ganz und gar nicht ersetzen können“, und das liege nicht nur an der heiligen Kommunion, die sie gestern das erste Mal wieder empfangen durften. „Es ist ein Halt, das in der Kirche zu erleben“, freute sich Jolanta Hamm über „diese Nähe“, die man bei all der nötigen Distanz so vermisst habe.