Großer Dank an verdiente Ratsmitglieder

Iserlohn/Letmathe. Drei Ehrenringe, zwei Ehrennadeln und drei Pankratius-Plaketten wurden an ehemalige Ratsmitglieder verliehen, zehn Ehrengaben stehen noch aus.

„Die wichtigen Themen und Belange unserer Stadt haben Sie begleitet und durch Ihre Stimme, Ihre Diskussionen und das Ringen um die besten Lösungen wegweisend beeinflusst, und zwar, das möchte ich noch einmal nachdrücklich betonen, in ehrenamtlicher Funktion.“ Mit diesen Worten fasste Bürgermeister Michael Joithe die Leistungen der ehemaligen Mitglieder des Iserlohner Stadtrats zusammen, denen am Freitagabend im Letmather Saalbau mit der Verleihung des Ehrenrings, der Ehrennadel oder der Pankratius-Plakette für ihr zum Teil jahrzehntelanges Engagement gedankt wurde.

Für sein 41-jähriges Engagement im Rat der Stadt zeichnete der Bürgermeister Horst Fiesel mit dem Ehrenring aus. Foto: Michael May / IKZ

So konnte Horst Fiesel auf 41 Jahre im Rat zurückblicken. „Das ist wirklich etwas ganz Besonderes“, sprach Joithe dem Christdemokraten bei der Verleihung des Ehrenrings Dank aus für seine langjährige Tätigkeit als stellvertretender Bürgermeister und für seine „engagierte und intensive Arbeit“ im Rat und den Ausschüssen. Dem für Bürgeranregungen und Beschwerden saß Fiesel vor, und er engagiert sich dort auch ohne Ratsmandat weiterhin.

Auch Michael Hufnagel, der 26 Jahre lang für die SPD im Rat saß, leitete als Vorsitzender jenen Ausschuss, vor allem aber viele Jahre den Jugendhilfeausschuss. Und auch der Sozialdemokrat ist weiterhin politisch aktiv, so als beratendes Mitglied im Betriebsausschuss für das Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn, vor allem aber als Vorsitzender des Seniorenbeirats. Der dritte Ehrenring ging am Freitagabend an Elke Olbrich-Tripp, die dem Rat 31 Jahre lang angehörte und während der gesamten Zeit ohne Unterbrechung die bündnisgrüne Fraktion anführte.

Gerne hätte der Bürgermeister auch noch Ralf Langner den ihm nach 26 Jahren im Rat zustehenden Ehrenring verliehen, doch der Sozialdemokrat war am Freitag verhindert. Auch seine langjährige Fraktionskollegin Monika Walther (2004 bis ‘20), die die Ehrennadel erhalten sollte, war nicht dabei. Und von den zehn ehemaligen Ratsmitgliedern, die für mindestens eine Wahlperiode die Pankratius-Plakette erhalten, waren sogar nur drei gekommen. Ob es am Termin direkt vor den Herbstferien oder an anderen Gründen lag, vermochte Michael Joithe nicht zu sagen. „Wir wollten jetzt aber auch nicht noch länger mit der Verleihung warten“, erklärte der Bürgermeister.

Verleihung sollte nicht erneut verschoben werden

Denn ursprünglich sollte das Ganze bereits vor fast zehn Monaten im Rahmen der letzten Ratssitzung des vergangenen Jahres stattfinden, was dann, wie so vieles, Corona zum Opfer fiel. Weil die weitere aktuelle Entwicklung der Pandemie, also der Infektionszahlen und möglicher Einschränkungen, aber unklar sei, sollte es nun auch nicht erst in der letzten Ratssitzung am 14. Dezember diesen Jahres sein. „Das war uns zu riskant“, sagte Joithe. Denn was wäre, wenn dann neben den bis zu 120 Teilnehmern (68 Ratsmitglieder, Bürgermeister und jeweils bis zu 30 Verwaltungsmitarbeiter und Zuschauer) nur wenige weitere oder sogar keine weiteren kommen dürfen? Auf keinen Fall wollte man es noch ein weiteres Mal verschieben müssen, zumal auch die insgesamt 19 zu Ehrenden jeweils einen Gast mitbringen sollten.

Deswegen fand die Verleihung nun in etwas kleinerem, aber nicht minder festlichem Rahmen statt. Mit der Ehrennadel, die für mindestens 15 Jahre Ratsmitgliedschaft vorgesehen ist, zeichnete Michael Joithe dabei Harald Eufinger aus, der zeitweise auch stellvertretender Bürgermeister war, 21 Jahre lang für die Bündnisgrünen im Rat saß und sich bekanntlich aber inzwischen bei den Linken engagiert. 16 Jahre lang, von 1994 bis ‘99 sowie dann noch einmal von 2009 bis zum vergangenen Jahr gehörte Annegret Simon dem Rat an und war unter anderem im Kulturausschuss die Stimme der Sozialdemokraten.

Bürgermeister würde sich über persönliches Abholen freuen

Mit der Pankratius-Plakette wurden am Freitag ihre Fraktionskollegin Gabriele Stange (2009-20), die bündnisgrüne Carmen Kowski, die dem Rat ebenfalls so lange angehörte, und der Linke Dieter Henschel (2014-20) ausgezeichnet. Dr. Kerstin Schlüter (CDU), die wie ihr früherer Fraktionskollege Thorsten Schwering dem Rat von 2009 bis 2020 angehörte, Clemens Bien und Martina Matner-Kißler (beide SPD, 2014-20) sowie Alexander Langguth, Frank Neppe (beide 2014-20) und Reimund Wohlgemuth (2015-20, alle drei Blaue Fraktion) bekommen die Plakette laut Michael Joi­the auf Wunsch zugeschickt. „Noch schöner fände ich es, wenn sie und die weiteren, die verhindert waren, die Auszeichnungen persönlich bei mir abholen würden, damit ich zumindest einige Worte mit ihnen sprechen kann“, sagte der Bürgermeister.

In seiner Rede unterstrich Joithe den ehrenamtlichen Charakter eines kommunalpolitischen Mandats: „Sie hatten hier keinen hoch dotierten Job oder bekamen großartige Vergünstigungen.“ Statt dessen hätten die Ratsmitglieder neben beruflichen und familiären Verpflichtungen „viel Zeit, Kraft und Energie“ aufgewandt und zudem im „kritischen Fokus der Iserlohner Öffentlichkeit“ gestanden. Die Motivation, „politisch etwas bewegen und den Geburts- oder Wohnort mitgestalten“ zu wollen, würde oft eben genau daraus gezogen: „Wir packen die Dinge an der Wurzel an. Wir stehen im unmittelbaren Austausch mit den Bürgern. Und was wir tun, wird sogleich sicht- und spürbar.“ Die „greifbaren Ergebnisse“ brächten Erfolgserlebnisse und würden einem im eigenen Tun dann entsprechend bestärken.