Grüne: Abschied vom Nutzwald

Iserlohn. Um sich ein Bild von den Schäden im Stadtwald zu machen, haben die Grünen mit Försterin Julia Borghoff einen Waldspaziergang unternommen.

„Es ist noch erschreckender, als sich dachte, die Landschaft verändert sich derzeit dramatisch.“ Grünen-Sprecher John Haberle, spricht nach einem Waldspaziergang mit Stadtförsterin Julia Borghoff am Samstagmittag das aus, was wohl alle Teilnehmer nach der rund zweistündigen Tour im heimischen Forst gedacht haben.

Auf den Höhen des Stadtwaldes südlich der Innenstadt waren deutlich und unübersehbar die Auswirkungen auf den Baumbestand zu erkennen, die aus der Kombination aus Trockenheit, Borkenkäferplage und Stürmen resultieren. Und auch wenn es in diesen Tagen an Regen nicht zu mangeln scheint – es ist nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.

„Tatsächlich reicht die Feuchtigkeit nur 30 bis 40 Zentimer tief in die Erde, darunter ist alles trocken“, erklärt die Waldförsterin, während die Gruppe mit Vertretern der Iserlohner Grünen und interessierten Bürgern rund um den Mühlenberg wanderte und immer wieder an von Bäumen leer gefegten Flächen innehielt.

Eine Entwicklung, diesonst Jahrhunderte dauert

Wie Julia Borghoff weiter sagte, suchten viele Förster und Waldbauer noch nach Möglichkeiten, mit der neuen Situation zurecht zu kommen. Eine Entwicklung, die sich sonst über hunderte von Jahren hinzöge, fände jetzt in wenigen Jahren statt, so die Försterin.

Es mangelt nicht allein an Regen, wie die Waldwanderer erfuhren – kein Nebel, kein Nieselregen, kein Schnee, der für längere Zeit eine feste Decke bildet. In Lüdenscheid, so ergaben Messungen, ist die Zahl der Nebel-Tage in den vergangenen Jahren von 100 auf fünf gesunken.

„Alles das gibt uns Grünen natürlich zu denken, denn der Wald ist eines unserer Hauptthemen“, sagt John Haberle, für den die Situation auch eine Chance darstellt. „Wenn derzeit mit Nutzwald kein Gewinn gemacht werden kann, warum findet nicht ein komplettes Umdenken statt?“, fragt er. Iserlohn sollte seiner Ansicht nach ganz auf naturbelassenen Wald setzten, statt auf Nutzwald. „Natürlich benötigen wir auch in Zukunft Holz und damit Nutzwälder, aber es ergibt sich die Frage, ob das in Iserlohns Wäldern sein muss.“ Ein natürlicher, geschützter Wald könnte obendrein dem Tourismus zuträglich sein.

Für die Grünen in Iserlohn kann es nicht so weiter gehen, wie bisher. „Wir müssen uns jetzt vom Nutzwald hier verabschieden“, sieht John Haberle nur eine Konsequenz.