Der Bedarf an Inobhutnahmestellen in Iserlohn soll ermittelt werden.

Antrag der Grünen Grüne fordern verbesserte Inobhutnahme in Iserlohn

Iserlohn Mehr finanzielle Mittel in Iserlohn und besondere Berücksichtigung des Kinderschutzes fordert die Fraktion unter anderem in einem Antrag.

Verbesserte Inobhutnahmebedinungen für Kinder und Jugendliche in Iserlohn fordern die Grünen. In einem Antrag an Anja Ihme, Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, fordert die Fraktion, ihr Anliegen mit auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen.

In einem Beschlussvorschlag wird formuliert, dass der genaue Bedarf an Inobhutnahmestellen für jede Altersgruppe von der Verwaltung ermittelt werden soll. Außerdem soll die allgemeine Vorgehensweise bei Inobhutnahmen unter besonderer Berücksichtigung des Kinderschutzes überarbeitet werden. Als zwei weitere Punkte nennen die Grünen: „Die Verwaltung wird beauftragt, die finanziellen Mittel für den Ausbau der Inobhutnahmestellen in Iserlohn zu klären und dafür gegebenenfalls Fördermittel zu beantragen.“ Und: „Die Verwaltung sucht nach geeigneten Trägern, die die Schaffung und Verwaltung der Inobhutnahmestellen übernehmen können.“

Begründet wird der Antrag mit dem „erheblichen Mangel an Inobhutnahmestellen für Kinder im Alter von 0-12 Jahren sowie für Jugendliche ab 13 Jahren“, den die jüngsten Berichte des Heimunterbringdienstes gezeigt hätten. „Diese Kinder wurden aus dringenden Kinderschutzgründen in Obhut genommen und benötigen einen sicheren Hafen, in dem sie zur Ruhe kommen und angemessen betreut und unterstützt werden können“, heißt es von der Fraktion. Die gegenwärtige Situation stelle eine direkte Herausforderung für den Kinderschutz dar.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn