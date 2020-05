Grundschulstart für Viertklässler fernab vom Alltag

Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich, kein Fangenspielen auf dem Schulhof, farbliche Markierung auf dem Boden – wenn heute die Viertklässler wieder an die Grundschulen zurückkehren, enden damit sieben Wochen irgendwo zwischen „Home Schooling“ und Zwangsferien. Doch die Realität in den Schulen ist weit entfernt vom Alltag und benötigte mehrere Wochen intensiver Vorbereitung.

„Wir können ja nicht stumpf Regeln abarbeiten, wir müssen schauen: Wer denkt wie, agiert wie und auf welche Weise müssen wir dem dann begegnen“, erklärt Uli Römer, Schulleiter der Südschule. Dazu gehören zum einen technische Lösungen, um die Vorschriften umzusetzen: Desinfektionsspender, das regelmäßige Händewaschen, Markierungen, die darauf hinweisen, auf der rechten Seite der Schulflure zu gehen und Mund-Nasen-Masken für die Situationen, in denen das Halten von einem Mindestabstand nicht möglich ist. Dazu gehören aber auch genaue Planungen, um genügend Personal und Räume für die entsprechende Anzahl der Schüler zur Verfügung zu haben.

Die rund 70 Viertklässler der Südschule werden ab heute innerhalb ihrer Klasse noch einmal aufgeteilt, so dass jeweils elf bis zwölf Schülerinnen und Schüler gemeinsam in einem Klassenzimmer lernen. Sie bekommen zugewiesene Sitzplätze und erhalten dank eines „Kreuz-Stundenplans“, wie Uli Römer es nennt, täglich jeweils vier Stunden Unterricht in Mathe, Deutsch, Englisch und Sachunterricht bei ihren üblichen Lehrerinnen: „So können wir trotz kleiner Gruppen garantieren, dass alle wichtigen Inhalte abgedeckt werden und die Kinder zuverlässig von den vertrauten Lehrern lernen können.“

Trotz Schulbesuch bleibt eine Art Isolation bestehen

Doch neben den theoretischen und praktischen Vorbereitungen ist für die Lehrer der psychologische Faktor der Rückkehr in die Grundschule mit allen neuen Regeln besonders wichtig. „Vermeintlich ist die Isolation jetzt vorbei, was auch wichtig ist. Aber wir müssen jetzt den Spagat schaffen, dass die Kinder trotzdem in einer Art Isolation bleiben“, erklärt Römer. Denn auch wenn die Kinder wieder zurück in ihrer vertrauten Umgebung sind und ihre Klassenkameraden wiedersehen, die sie wochenlang schmerzlich vermisst haben, heißt es jetzt weiterhin: Abstand halten.

„Kinder in dem Alter sind noch sehr von Emotionen und Impulsen gesteuert“, gibt Uli Römer zu bedenken. Deshalb setzt das Lehrerkollegium trotz aller Corona-Regeln nicht auf Vorwürfe, Bestrafungen oder Schuldzuweisungen. Stattdessen gelte es über die jahrelang aufgebaute Beziehung zwischen Lehrer und Schüler und dem entsprechenden Vertrauen, die Regeln rüberzubringen. „Wir haben den Kindern jetzt jahrelang beigebracht, einander zu helfen, gemeinsam zu arbeiten. Wenn ihr erster Instinkt ist, diese Gewohnheiten wieder umzusetzen, dürfen wir sie dafür nicht bestrafen“, meint Römer.

Video erklärt Schülern die Regeln für den neuen Schulalltag

Neben all der Vorfreude, die jetzt bei Lehrern, Schülern und auch Eltern herrsche, begegne den Lehrern im Kontakt auch oft Sorge, Angst und Verunsicherung. So sei gerade an den Abholtheken, an denen die Schüler der Südschule Material für das Lernen zu Hause abholen konnten, oft aufgefallen, dass die Kinder sich verunsichert fühlen. „Die wissen nicht, darf ich meine Lehrerin jetzt ansprechen, darf ich einen Schritt nach vorne gehen oder ist das schon zu viel?“, berichtet Römer. Diese Verunsicherung gelte es jetzt nach und nach abzubauen. Deshalb hat der Schulleiter ein Video gedreht und per Mail verschickt, in dem er den Schülern persönlich und auf Augenhöhe erklärt, wie der Aufenthalt in der Schule jetzt aussehen wird. „Ob alle Regeln so funktionieren, wird sich zeigen. Es ist alles im Fluss, wir müssen uns immer flexibel an die Situation anpassen“, erklärt Uli Römer. Ihm ist wichtig, dass alle zu ihrem eigenen Schutz mit gesundem Menschenverstand agieren.

Wenn in der kommenden Woche tatsächlich ein rollierendes System eingeführt wird, sprich jeden Tag eine andere Klassenstufe unterrichtet wird, so wäre die Südschule mit ihrem System auch darauf vorbereitet. Unkritisch sieht Römer das allerdings nicht: „Ein Gewinn an Struktur wäre das weder für die Schule, noch für Eltern und Kinder.“