Grundsteuer in Iserlohn: Alles andere als ein Pappenstiel

Iserlohn. Wir haben einige Rechenbeispiele zur möglichen Grundsteuererhöhung in Iserlohn zusammengestellt.

Wenn es nicht gelingt, weitere Einsparungen zu erzielen, ist die Erhöhung der Grundsteuer B ein realistisches Szenario. Das haben Kämmerer Michael Wojtek und Bürgermeister Michael Joithe rund um die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2022 deutlich gemacht. Beschlossen ist allerdings noch nichts. Die Verwaltung werde auch weiter hart daran arbeiten, der Politik Alternativen aufzuzeigen, sagte dazu Birgitt Illing, Leiterin des Ressortreferats Finanzen. Zudem werde für Anfang/Mitte November eine neue Steuerschätzung erwartet. Sollte diese Verbesserungen in Aussicht stellen, werde man das natürlich ebenfalls in den Haushaltsentwurf einpreisen.

Aber was bedeutet es für den Bürger konkret, sollte eine Erhöhung der Grundsteuer B am Ende unvermeidlich sein? Als mögliche Größenordnung war ja von einer Anhebung des Hebesatzes von 496 auf 682 Prozent die Rede. Das Ressortreferat hat auf Anfrage der Heimatzeitung einige Modellbeispiele durchgerechnet. Dem voranzuschicken ist, dass das Erhöhungsszenario eine Streckung auf drei Jahre, also bis 2024, vorsieht. 2024 würde der Hebesatz dann auch erst bei 682 Prozent ankommen. 2022 würde der Hebesatz 558 Prozent betragen, 2023 dann 620 Prozent.

Modellbeispiele reichen von105 bis 177 Euro zusätzlich

Bei einer durchschnittlichen Eigentumswohnung, so Birgitt Illing, betrage die Grundsteuer B beim aktuellen Hebesatz rund 280 Euro jährlich inklusive Straßenreinigung und Winterdienst. Bis 2024 würde dieser Betrag dann auf 385 Euro (plus 105 Euro, jährliche Steigerung 35 Euro) ansteigen. Bei einem durchschnittlichen Reihenhaus oder einer Doppelhaushälfte würde der jährliche Betrag von derzeit 367 auf 505 Euro bis 2024 steigen (plus 138 Euro, jährliche Steigerung 46 Euro). Und für ein durchschnittliches frei stehendes Einfamilienhaus würde der Betrag von aktuell 470 Euro auf 647 Euro im Jahr 2024 steigen (plus 177 Euro, jährliche Steigerung 59 Euro). Birgitt Illing betont abschließend, dass das Durchschnittswerte seien. Eine besonders große, besonders gut ausgestattete oder in besonders guter Lage befindliche Eigentumswohnung komme natürlich auf andere Werte, ähnlich verhalte es sich bei den Reihen- und Einfamilienhäusern.

Eine mögliche Grundsteuererhöhung geht übrigens nicht nur Eigentümer etwas an. Denn die Grundsteuer kann in den meisten Fällen über die Nebenkostenabrechnung an den Mieter weitergereicht werden. Auch bei Mietern würde eine Erhöhung somit ankommen.

Wo steht Iserlohn in Sachen Grundsteuer B im Vergleich zu anderen Städten? Beim Ranking 2021, bei dem der Verein Haus und Grund die 100 größten deutschen Städte verglichen hat, befindet sich Iserlohn mit dem aktuellen Hebesatz von 496 Prozent auf Rang 34. Paradiesisch scheint es bei der Grundsteuer in Gütersloh zuzugehen, dort lag zum Zeitpunkt der Datenerhebung der Hebesatz nur bei 381 Prozent (Rang 1). Schlusslicht in der Liste ist die Stadt Witten (910), Rang 100. Auch Lünen (760) und Hagen (750) langen ordentlich zu, Herne (745) ebenfalls. Solingen (690), Dortmund und Remscheid (jeweils 610) liegen ebenfalls deutlich über dem aktuellen Iserlohner Niveau. Hamm und Gießen rufen jeweils 600 Prozent auf.

Hemer hat heute schondeutlich höheres Niveau

Theoretisch würde Iserlohn mit einem möglicherweise 2024 erreichten Hebesatz von 682 Prozent im Ranking von der aktuellen Position 34 auf Rang 85 zurückfallen. Theoretisch, weil bis dahin natürlich auch viele andere Städte an der Grundsteuer-Schraube drehen dürften.

Interessant ist übrigens auch ein Blick in die direkte Nachbarschaft. So beträgt in Hemer der Hebesatz bereits heute 680 Prozent, und zumindest in der mittelfristigen Finanzplanung wird wohl über eine weitere Erhöhung nachgedacht.