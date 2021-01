Haarverlust führt Iserlohner zur Start-Up-Idee

Mit „better be bold“ will Dennis Baltzer ein Pflegeprodukt für Glatzenträger auf den Markt bringen. In Zeiten der Corona-Pandemie setzt er sich besonders mit Fragen der Vertriebskanäle auseinander.

Auf die Idee, ein eigenes Start-up zu gründen, ist Dennis Baltzer im März 2020 gekommen, und das aus ganz persönlichen Gründen. „Das ist eine total witzige Geschichte: Ich hab bis März noch Haare gehabt“, erzählt der 32-jährige Iserlohner. Es sei ihm wie vielen anderen Männern ergangen. Die Geheimratsecken wurden größer und ließen sich nicht mehr einfach kaschieren. Das habe den Iserlohner beschäftigt, so dass er sich Angebote für Haartransplantationen einholte. Im Urlaub habe er schließlich die Entscheidung getroffen sich eine Glatze zu rasieren. „Ich bin dann in einen Barbiershop gegangen und habe das so total zelebriert“, erinnert er sich. Mit dem optischen Ergebnis ist er zunächst durchaus zufrieden.

Doch Glatze tragen habe nun mal so seine Tücken. Der erste Sonnenbrand ist unangenehm. Und: Männer, die Glatze tragen, haben oftmals dieses Glänzen auf Kopf und Stirn. „Ich hab immer gedacht, die ölen sich den Kopf ein oder finden das irgendwie cool, aber der Punkt ist: das ist die Talgproduktion der Kopfhaut.“ Ein matter Look sei aber schöner, und Dennis Baltzer suchte vor allem für sich selbst eine vernünftige Pflege für die Kopfhaut.

Und so gründet der Iserlohner die Marke „better be bold“, zu deutsch „sei mutig“ oder „sei kühn“. Die Grundidee der Marke solle vor allem auch die Haltung zum Thema Glatze verändern und das Selbstbewusstsein zum Tragen einer Glatze fördern. Das Produkt, das unter der Marke erscheinen soll, ist eine pflegende Creme. Die Entwicklung befindet sich derzeit in den letzten Zügen. Die Creme soll die Haut pflegen und nach einer Rasur beruhigen. Zudem habe sie den gewünschten Mattierungseffekt und einen leichten UV-Schutz.

Dennis Baltzer kennt sich bereits in der Start-Up-Welt aus, er hat eine lange Historie mit dem Unternehmen „mymuesli“, das er seit 2013 begleitet. Zudem hat der 32-Jährige, der ein klassisches Kind des Vertriebs ist, lange Zeit hat er in diesem Bereich die Drogeriemarktketten dm und Rossmann betreut. In Zeiten von Corona hat er sich besonders über die Vertriebskanäle auseinander setzen müssen. Während Drogeriemärkte krisenunempfindlich seien, seien Kanäle wie Douglas oder Friseure und Barbiershops durch Lockdowns gar nicht oder nur bedingt geöffnet. „Da müssen wir schauen, ob das gerade die richtigen Kanäle sind und ob es vielleicht auch durch Corona andere gibt, die wir öffnen müssen, die man aber nicht so auf dem Schirm hat“, erklärt er.

Die Pandemie habe zudem auch Effekte auf die Planung. „Keiner weiß wohin die Pandemie führt, wie viele Lockdowns es noch geben wird, oder was mit dem Einzelhandel geschieht“, so der Gründer. Mit seinen zwei Mitgründern arbeite er daher so agil wie möglich. Auch mit der Frage, ob es der richtige Zeitpunkt sei, um mit dem Produkt auf den Markt zu gehen, habe den Iserlohner beschäftigt. Das Risiko sei groß, viele finanzielle Vorleistungen, unter anderem für die Gründung einer GmbH und der Produktentwicklung, geflossen. „So lange ich das Risiko kalkulieren kann, kann ich damit leben“, so Baltzer.

Wenn alles nach Plan läuft, soll das Produkt im Mai oder Juni erscheinen. Das Interesse von vielen Händlern sei schon da und auch der Markt sei groß, statistisch trügen fünf bis sechs Millionen Männer eine Glatze.