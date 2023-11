IT-Ausfall Cyberangriff: So ist die Stadt Iserlohn dennoch zu erreichen

Iserlohn. Nach einem Cyberangriff auf den IT-Dienstleister baut die Stadt Iserlohn provisorische Systeme aus, um eine Kommunikation zu ermöglichen.

Nach dem Cyberangriff auf den kommunalen IT-Dienstleister sind weiterhin keine Termine möglich, teilt die Stadt Iserlohn mit. Wichtige Informationen finden Bürgerinnen und Bürger ab sofort immerhin auf einer provisorischen Internetseite auf www.bcm-iserlohn.de. Dort sind alle eingerichteten Notfall-E-Mail-Adressen, Telefonnummern zu verschiedenen Bereichen und Abteilungen der Stadtverwaltung und alle Pressemitteilungen rund um die Folgen des Systemausfalls abrufbar.

Die „Ersatz-Homepage“ wird kontinuierlich ergänzt und soll in ein paar Tagen auch über die bekannte Adresse www.iserlohn.de erreichbar sein.

Sämtliche Buchungs- und Informationsportale auf der städtischen Internetseite (u.a, der Bücherei-Katalog OPAC, das VHS-Buchungssystem, die Datenbank für den Verkauf von Theaterkarten oder die Terminbuchung für den Bürgerservice) stehen nach dem Cyberangriff auf den kommunalen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT aber weiterhin nicht zur Verfügung. Daher bittet die Stadt Iserlohn darum, bereits gebuchte Termine beim Bürgerservice vorläufig nicht wahrzunehmen.

Bürgerservice-Stellen in Letmathe und Hennen geschlossen

Eine Kommunikation mit dem Bürgerservice ist in wirklich dringenden Notfällen nur über die Notfall-E-Mail-Adresse meldewesen@bcm-iserlohn.de oder telefonisch unter 02371/217-1666 möglich. Die Bürgerservice-Stellen in Letmathe und in Hennen sind aktuell für den Publikumsverkehr geschlossen.

Auch das Iserlohner Standesamt kann nicht im „Normalbetrieb” arbeiten: Aktuell können keine Urkunden aus dem Personenstandsregister erstellt werden. Sterbefälle werden vorläufig beurkundet. Für Neugeborene können im Notfall vorläufige Urkunden für die Krankenkassen ausgestellt werden. Die Eheschließungen dieser Woche können planmäßig stattfinden. Neue Heiratstermine für dieses Jahr werden aktuell nicht angenommen.

Die städtische Abteilung Stadtentwässerung weist Bauherren bzw. Architekten darauf hin, dass Kanalauskünfte derzeit nicht per E-Mail angefragt werden können. Diese können telefonisch unter den Rufnummern 02371/217-2751 und -2761 bestellt werden. Die Auszüge aus dem Kanalregister werden dann mit der Post zugestellt.

>>> Übersicht über die Notfall-E-Mail-Adressen

Folgende E-Mail-Adressen sind für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar:

Die Telefonanlage des Rathauses mit der zentralen Rufnummer 02371/217-0 funktioniert bereits seit Montagnachmittag wieder. Zudem sind folgende Durchwahlen verschiedener Einrichtungen zu erreichen:

Bürgerservice 217-1666

Standesamt 217-1278

Kinder- und Jugendbüro 217-2239

Jugendamt 217-2100

Bereich Soziales 217-2042 und 217-1621

Schulverwaltung 217-1857

Sportbüro 217-2250

Offener Ganztag 217-2263

Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn 80900

Die Telefone der Kulturinstitute sind unter den bekannten Rufnummern erreichbar.

Für den Märkischen Kreis gibt es eine provisorische Internetseite, auf der auch sich auch über Dienste aus Iserlohn informiert werden kann. Bürgerinnen und Bürger kriegen unter www.maerkischer.kreis.org provisorisch Informationen erlangen, teilt der Kreis mit.

Dort werden die wichtigsten Informationen zusammengefasst und unter anderem Fragen wie zum Beispiel „Wie kann ich die Kreisverwaltung kontaktieren?“, „Wie sind die Bürgerbüros in Lüdenscheid und Iserlohn sowie die Ausländerbehörde erreichbar?“ oder „Finden Schuluntersuchungen statt?“ beantwortet. Auch Stellenausschreibungen sind dort zu finden. Die provisorische Seite soll regelmäßig aktualisiert werden. In Kürze sollen dort auch Notfall-E-Mail-Adressen aus bestimmten Bereichen veröffentlicht werden. Wichtig: Die Adressen sind kein Ersatz für Antragstellungen, sondern dienen als Notfall-Brücken-Lösung – solange, bis die IT-Störung behoben ist. Die Dauer des Ausfalls ist allerdings nach wie vor nicht absehbar, heißt es vom Kreis.

Bürgerbüro und Ausländerbehörde bleiben geschlossen

Fest steht nach Rücksprache mit der Südwestfalen-IT, dass Systeme und Fachanwendungen weiter offline sind. Deshalb bleiben die Bürgerbüros unter anderem Iserlohn vorläufig ebenso wie die Ausländerbehörde für den Publikumsverkehr geschlossen. Aber: Sie sind weiter telefonisch erreichbar. Kunden mit Terminen werden gebeten, nicht zu den Zulassungsstellen oder zur Ausländerbehörde zu kommen. Weiterhin können keine Termine online vereinbart werden. Nicht betroffen ist zum Glück die Kreisleitstelle. Notrufe können weiter abgesetzt werden.

