Häuslicher Unfall in Iserlohn: Rettungshubschrauber landet

Iserlohn. Mit dem Rettungshubschrauber musste eine schwer verletzte Frau aus Iserlohn in eine Spezialklinik geflogen werden.

Bei einem häuslichen Unfall in Iserlohn hat sich am Ostermontag eine Frau so schwer verletzt, dass die Feuerwehr einen Rettungshubschrauber anfordern musste. Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in einem Wohnhaus an der Westfalenstraße. Die Verletzte konnte nicht durch das Treppenhaus ins Freie gebracht werden. Die Drehleiter wurde eingesetzt, um die Person aus einem Fenster im ersten Stock zu holen. Für die Rettungsarbeiten musste die Westfalenstraße zeitweise gesperrt werden.

Der angeforderte Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen landete auf einer Wiese im Wiesengrund und nahm dort die Verletzte auf.

