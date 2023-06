„Hallo Mama“-Trick: Iserlohner überweist Geld nach Schweden

Iserlohn. Ein Iserlohner (70) fiel auf Betrüger herein und schickte Geld an eine angebliche Nichte. Dabei wäre der Trick leicht zu enttarnen gewesen.

Ein 70 Jahre alter Mann aus Iserlohn ist auf den „Hallo-Mama“-Trick hereingefallen. Trotz diverser Ermittlungserfolge der Polizei läuft der Betrug per Messenger oder SMS weiter, warnt die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis.

Wahllos werden SMS oder Messenger-Nachrichten verschickt. Die Absender erwecken den Eindruck, dass sich Sohn oder Tochter melden würden. Der Erstkontakt kommt entweder per SMS oder Messenger zustande, danach wird nur noch über den Messenger kommuniziert. Die übliche Lügengeschichte lautet so: Mein Handy sei kaputt (ins Wasser gefallen, runtergefallen, gestohlen, etc.). Deshalb habe sie oder er eine neue Rufnummer mit einem neuen Handy. Auf dem laufe jedoch das Online-Banking nicht. Deshalb bitten die Betrüger die vermeintlichen Eltern, einzuspringen. Sie fordern in der Regel eine Eilüberweisung.

Der Iserlohner war am Montag überzeugt, dass sich die Nichte bei ihm gemeldet habe – obwohl sie ihn doch mit „Hallo Mama“ begrüßt hatte. Er machte sich auf den Weg zur Bank, um Geld nach Schweden zu überweisen. Eine aufmerksame Bankangestellte äußerte Zweifel und brachte den Iserlohner zum Überlegen. Ob es danach gelungen ist, den Geld-Transfer zu stoppen, stand bei Anzeigenaufnahme bei der Polizei noch nicht fest.

Der Trick ließe sich eigentlich so einfach enttarnen, erklärt die Polizei: Durch einen Rückruf unter der alt-bekannten Telefonnummer und das angeblich kaputte Handy der Tochter oder durch eine Bitte um eine Sprachnachricht. Immer wenn es um Geld oder Wertsachen geht, sollten Betroffene vorsichtig sein und Forderungen oder Bitten prüfen.

