Hartmut Bogatzki wird Referent des Iserlohner Bürgermeisters

Iserlohn. Bürgermeister Michael Joithe will im Rathaus eine „hoch bezahlte Stelle“ einsparen und übernimmt die Referatsleitung selbst.

Wer Michael Joithe am Entscheidungstag der Bürgermeister-Wahl in der Hoffnung seine Stimme gegeben hat, der Mann würde in Zukunft auch mal für den einen oder anderen Überraschungscoup gut sein, muss wahrlich nicht lange warten und kann sich am Ende der ersten Amtswoche bereits zum ersten Mal gratulieren. Über das Wochenende sickerte durch, dass Iserlohns erster Bürger in der Frage der bereits im Vorfeld angekündigten Suche der Nachfolge für seinen Referenten inzwischen einen fertigen Plan im Kopf hat.

Der bisherige Amtsinhaber Thomas Pütter soll durch einen Mann ersetzt werden, der in der Iserlohner Politik und auch im Rathaus wahrlich kein Unbekannter ist: Hartmut Bogatzki (53), Letmather Urgestein und bis vor kurzem noch für die CDU im Rat und auf dem Vorsitzenden-Stuhl im Finanzausschuss und bei den Stadtwerken. Allerdings hatten ihm im Duell mit dem Sozialdemokraten Michael Scheffler bei der Wahl einige Prozentpunkte gefehlt, und das Oestricher Direktmandat war an den stellvertretenden Bürgermeister gegangen.

„Über alle Maßen integre Persönlichkeit“

Natürlich rechnet Joithe auch im Gespräch mit der Heimatzeitung am Samstag damit, dass er sofort gefragt wird, ob er damit einem „alten Letmather Freund“ aus der der beruflichen Patsche helfen möchte, weil es geschäftlich beim Autohaus Bogatzki zuletzt nicht mehr rund lief und der Gang zum Insolvenzgericht unumgänglich war. Ihm also einen in vielerlei Hinsicht hilfreichen Gefallen tun wolle. Doch der Bürgermeister präsentiert im Gegenzug sofort eine ganze Liste von anderen Gründen, die Bogatzkis Berufung habe sinnvoll erscheinen lassen, auch wenn er zugibt, dass das für alle Teile am Ende doch recht kurzfristig und überraschend über die Bühne gegangen sei. Michael Joi­the: „Zunächst einmal halte ich Hartmut Bogatzki für eine über alle Maßen integre Persönlichkeit. Er ist im Rathaus, in vielen gesellschaftlichen Schichten und in der Politik außerordentlich gut vernetzt und ist zudem in allen Fraktionen überaus beliebt.“ Und auch der leicht aufkommenden Vermutung, dass Bogatzki Joithe vielleicht hilfreich oder als Türöffner zur Seite stehe könnte, wenn es darum geht, sich in unterschiedlichsten Sachfragen der CDU im Rat doch etwas anzunähern, widerspricht Joithe sofort: „Das ist mir völlig egal. Ich hole mir zunächst einmal nur gute Leute, die zu mir programmlich passen.“

Aber er habe nicht erst im Wahlkampf immer wieder gesagt: „Ich lasse mich nicht ausrechnen. Partei- und Meinungsgrenzen spielen bei meiner Arbeit überhaupt keine Rolle.“ Und Joithe bringt noch einen anderen Grund ins Spiel, der sich nach seinen Angaben mit seinen Ideen und Versprechen aus dem Wahlkampf deckt. „Ich bin angetreten, um im Rathaus selbst auch zu sparen. Und das tue ich, denn die Doppel-Stelle, die bis dato von Herrn Pütter in Personalunion ausgefüllt wird, wird verkleinert. Hartmut Bogatzki wird in der Tat ‚nur‘ mein persönlicher Referent, aber die Leitung des Bürgermeister-Referats übernehme ich selbst.“ Also fange er bei sich selbst an, eine „bis dato hoch bezahlte Stelle einzusparen“. Wann genau Bogatzki, der sich nach Joithes Angaben „höchst überrascht“ über die Anfrage gezeigt hätte, sein Büro bezieht und welche neuen Aufgaben auf Thomas Pütter in der Verwaltung zukommen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Joi­the: „Dazu sind natürlich erst noch einige interne Abstimmungsprozesse erforderlich.“