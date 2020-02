Hat Opfer Warnung ausgeschlagen?

Das Schwurgericht am Hagener Landgericht hat sich beim gestrigen vierten Verhandlungstag im Doppelmordprozess gegen Shpejtim H. schwerpunktmäßig damit beschäftigt, mehr aus dem Umfeld und den Lebensumständen der beiden Opfer Nafije H. und Amir N. zu erfahren. Auch dabei wurde deutlich, dass der Angeklagte schon länger vor der Tat am Iserlohner Stadtbahnhof wusste, wo sich seine von ihm getrennt lebende Ehefrau Nafije H. aufhält, und dass sie eine Beziehung mit Amir N. unterhält. Entgangen war ihm demnach auch nicht, dass Nafije H. inzwischen ein Kind geboren hatte.

Den Auftakt machte ein Zeuge, der sich als Freund von Amir N. bezeichnete. Kennengelernt hatten sich beide demnach in der gemeinsamen Flüchtlingsunterkunft in Bergisch Gladbach. Die Freundschaft sei nur sehr langsam gewachsen, so der Zeuge, da Amir N. ein eher zurückhaltender Mensch gewesen sei. Er habe klare Ziele verfolgt, so habe er kurz vor dem Ende seiner Ausbildung zum LKW-Fahrer gestanden. Schließlich habe er ihm auch ein Bild seiner Freundin und des Kindes gezeigt, beide habe er regelmäßig besucht. Und Amir N. sei nicht einer gewesen, der ständig hinter Frauen her gewesen sei. Der junge Mann habe ihm auch erzählt, dass seine Freundin Probleme mit ihrem Ehemann gehabt habe, und die Behörden deshalb ihre Unterbringung im Frauenhaus Iserlohn organisiert hätten. Amir N. habe auch von einem Aufeinandertreffen mit dem Angeklagten Shpejtim H. berichtet. Dabei sei es zu einem heftigen Streit gekommen, die Polizei habe eingreifen müssen. Diesen Teil der Aussage bezeichnete die Vorsitzende Richterin als „völlig neu“, dem solle noch nachgegangen werden.

Geschlagen und dieHaare abgeschnitten

Ein weiterer Zeuge aus Bergisch-Gladbach bezeichnete Amir N. als „seinen besten Freund“, seit 2015 habe man sich gekannt. Auf die Frage, ob er wisse, warum Nafije H. ins Frauenhaus Iserlohn gekommen sei, berichtete der Zeuge davon, dass Shpejtim H. sie geschlagen, ihr die Haare abgeschnitten und das Handy abgenommen habe. Teilweise soll der Angeklagte auch ein Messer mit ins Bett genommen haben. Und über Amir N. soll Shpejtim H. gesagt haben: „Wenn ich ihn sehe, bringe ich ihn um.“ Der Angeklagte habe auch gewusst, wo Nafije H. lebt.

Neffe bezeichnetBeziehung als harmonisch

Befragt wurde auch ein Neffe von Amir N., der in Bremen lebt. Er berichtete von Besuchen in Bergisch-Gladbach und in Iserlohn. Amir N. und Nafije H. hätten sich sehr geliebt, die Beziehung sei sehr harmonisch gewesen. Auch der Neffe berichtete von Drohungen des Angeklagten, und dass er seine Frau geschlagen habe. Sichtlich bewegt fragte er nach Abschluss seiner Aussage, wo denn nun das kleine Kind von Amir N. und Nafije H. lebe. Das Gericht sagte, es wisse nichts von seinem Aufenthaltsort, das gleiche sagte der Staatsanwalt, der dem Zeugen in dieser Frage Hilfestellung anbot.

Ebenfalls vernommen wurden eine Cousine von Nafije H. sowie deren Mann. Unterschiedlich waren ihre Aussagen zu Shpejtim H. Der Ehemann der Cousine berichtete davon, dass der Angeklagte gesagt habe, dass er Nafije H. zu sich zurücknehmen würde, ihr aber auch nichts tun würde, wenn sie wegbleibe. Er habe offenbar nicht gewusst, ob dass Kind aus der neuen Beziehung stammt oder noch von ihm ist. Die Cousine berichtete dagegen, dass Shpejtim H. gedroht habe, beide, also Nafije H. und Amir N., umzubringen. Nur das Kind wolle er verschonen, das trage ja keine „Schuld“. Die Zeugin sagte, sie habe ihrer Cousine geraten, ihren Aufenthaltsort zu wechseln, da Shpejtim H. diesen kannte. Die Cousine habe aber wohl gedacht, dass die Drohungen letztlich nicht so gemeint gewesen seien. Wenn das so zutrifft, offenbar ein folgenschwerer Irrtum.

Mit einem Rechtsanwalt war eine Sozialarbeiterin aus Bergisch-Gladbach erschienen, die ebenfalls als Zeugin geladen war. Als Grund für die „Begleitung“ wurde angeführt, dass die Sozialarbeiterin Repressalien seitens der Familie des Angeklagten fürchte. Auch könne es im Raum stehen, dass sich die Frau selber belasten könne (Versäumnisse bei einer möglichen Anzeigepflicht?). Diesen Ausführungen wollte das Schwurgericht nicht folgen, somit wurde der Rechtsanwalt auch nicht formal der Zeugin als Rechtsbeistand beigeordnet. Die Sozialarbeiterin bestätigte zum Teil die Schilderungen der vorherigen Zeugen. Zur Frage, warum Nafije H. wegen der Gefahr nicht eine Alternative zum Frauenhaus Iserlohn gesucht habe, meinte sie, Nafije H. habe möglicherweise befürchtet, dass sie dann noch weiter weg von Bergisch-Gladbach gebracht, somit der Kontakt zu Amir N. weiter erschwert würde.

Opfer hatte auch einKind aus erster Ehe

Vor der Ehe mit Shpejtim H. war Nafije H. bereits einmal verheiratet. Ihr erster Ehemann wurde zum Abschluss des gestrigen Verhandlungstages befragt. Er sagte, beide seien im Kosovo zusammen aufgewachsen. Gemeinsam hatten sie eine Tochter, 2007 oder 2008 sei die Ehe dann geschieden worden. Seitdem habe es überhaupt keinen Kontakt mehr gegeben. Erst auf Nachfrage berichtete er dann aber, dass es einmal über Facebook einen Kontakt gegeben habe.

Fortgesetzt wird die Verhandlung vor dem Hagener Landgericht nun am 3. März um 9.30 Uhr.