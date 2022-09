Hund oder Hai? Beim Hundeschwimmen im Heidebad in Iserlohn fällt die Unterscheidung manchmal gar nicht so leicht.

Badespaß Heidebad Iserlohn: Hundeschwimmen geht in die letzte Runde

Iserlohn. Das Hundeschwimmen im Iserlohner Heidebad geht in die zweite und letzte Runde. Was Besucher beachten müssen und wie süß es letzte Woche zuging.

Am Sonntag öffnet das Heidebad seine Pforten zum zweiten Teil des 6. Iserlohner Hundeschwimmens. Von 10 bis 18 Uhr können wieder nicht nur alle Vierbeiner in die beiden chlorfreien Becken. Auch Frauchen und Herrchen dürfen, vor allem wenn den treuen Begleiter am Rand doch noch der Mut verlässt, mit rein.

Die Sonne hat das Wasser noch warm gehalten: 20,8 Grad Celsius hat I 95-Geschäftsführer Ralf Brinkschulte am Freitagnachmittag im Nichtschwimmer-Becken gemessen und im Schwimmerbecken sogar 22 Grad. Das ist angesichts des Umstandes, dass schon seit dem 28. August nicht mehr geheizt wird und der zwischendurch und zuletzt doch recht kühlen Nächten schon besonders.

Mehr als 350 Hunde beim ersten Termin im Wasser

Wenn sich jetzt am Sonntag noch die Sonne blicken lässt, könnte auch der zweite Teil des 6. Iserlohner Hundeschwimmens ein voller Erfolg werden. Am vergangenen Sonntag wurden 680 Menschen mit 352 Hunden gezählt. Nur 2019 waren es mehr, aber da gab es auch nur einen Termin.

Erstaunlich auch wieder, welch weite Wege die Besucher auf sich nehmen: Nicht nur aus dem Märkischen Kreis, Hagen und dem Kreis Unna sondern auch aus Arnsberg, Hamm, Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Coesfeld, Telgte, ja selbst aus Moers und Aachen, kamen Zwei- mit ihren Vierbeinern.

Hundebesitzerinnen und -besitzer werden gebeten, den Versicherungsnachweis sowie das Impfbuch ihrer tierischen Freunde am Eingang vorzulegen. Pro Pfote kostet der Eintritt einen Euro, Menschen zahlen 1,50 Euro. Gastronomie gibt es sowohl für Vier- und Zweibeiner.

So niedlich war der erste Hundeschwimm-Termin am vergangenen Wochenende:

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn Tierischer Spaß beim Hundeschwimmen im Heidebad Foto: Dennis Echtermann

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn