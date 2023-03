Heimatgefühle #19

Iserlohn. Hier gibt es die aktuelle Ausgabe zum Durchblättern.

Wir lieben die Besprechungen der HeimatGefühle-Redaktion! Denn jedes Mal stellen Vanessa, Lea und Stephan fest, dass die Heimat lebt. In Iserlohn und Hemer gibt es so viele kreative Menschen, über die wir unbedingt berichten möchten – und das werden wir auch tun.

Die Redaktion hat sich in diesem Jahr unter anderem vorgenommen, in den HeimatGefühlen die extrem wichtigen Menschen hinter den Kulissen in den Vordergrund zu stellen. Und da machen die vielen Volunteers der Eishockey-Cracks vom Seilersee den Anfang.

Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Timo Leto? Mit etwas Glück hätte sich der Letmather Motorsportler in die Reihe der deutschen Formel-1-Weltmeister einreihen können. Das Talent war vorhanden. Über seinen Werdegang und woran es am Ende doch scheiterte, lest ihr in dieser Ausgabe.

Trockensträuße sind der neueste Trend in der Blumenwelt. Langlebig, nachhaltig, leicht zu pflegen und eine tolle Möglichkeit, sein Zuhause zu verschönern. Selbst für Hochzeiten fertigt die Hemeranerin Serife in ihrem Unternehmen „Flowerrk“ kleine und große Schönheiten aus Trockenblume an. Und die erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Hier könnt ihr digital in der neuen Ausgabe der HeimatGefühle blättern:

Die Print-Ausgabe gibt es in der IKZ/WR-Geschäftsstelle im Wichelhovenhaus und an vielen weiteren Ausgabestellen in Iserlohn, Letmathe und Hemer. Viel Spaß beim Lesen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn