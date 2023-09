Heimatgefühle #21

Iserlohn. Hier gibt es die aktuelle Ausgabe zum Durchblättern.

Alles fing an mit Melissa, ihr folgten Lara, Christian, die Geschwister Merve, Melike und Sude sowie Dennis. Alles interessante Menschen aus unserem Verbreitungsgebiet mit einer Geschichte, die unbedingt erzählt werden musste – echte Heimat-Menschen. In dieser Ausgabe wollen wir euch Annina und Maria vorstellen, ein gleichgeschlechtliches Paar, das auf seine sehr sympathische Art die Redaktion verzauberte. Für unser besonderes Couple haben wir uns dann auch noch eine besondere Location für unser Shooting ausgesucht.

Ein Iserlohner, der hinauszog, um die deutsche Rap-Szene aufzumischen - das ist Alex Dehn. Der 32-jährige Musikproduzent hat zusammen mit seinem Freund und Mentor Gorex bereits deutsche Musiker wie Bushido oder Kay One in seinem Studio zu Gast gehabt und hat ihnen mit seinem Talent zu Charterfolgen verholfen.

Die Deutschen ernähren sich heute anders als noch vor 20 oder 30 Jahren. Der Fleischkonsum wird allgemein reduziert, weil er sowohl umwelt- als auch gesundheitsschädlich ist. Viele ernähren sich gar vegetarisch oder sogar vegan, also ganz ohne tierische Produkte. Die Heimatgefühle-Redaktion hat den Test gemacht und eine Antwort auf die Frage gefunden, wie gut man in Iserlohn vegan Essen gehen kann.

Aber auch die Freunde des Fleisches wollen wir in dieser Ausgabe nicht vernachlässigen: Unser Koch Sören Hartmann zeigt euch, wie man die westfälische Spezialität „Pfefferpotthast“ zubereitet.

Hier könnt ihr digital in der neuen Ausgabe der HeimatGefühle blättern:

Die Print-Ausgabe gibt es in der IKZ/WR-Geschäftsstelle im Wichelhovenhaus und an vielen weiteren Ausgabestellen in Iserlohn, Letmathe und Hemer. Viel Spaß beim Lesen!

