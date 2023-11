Heimatgefühle #22

Iserlohn. Hier gibt es die aktuelle Ausgabe zum Durchblättern.

Helden in unserem Alltag sehen ganz unterschiedlich aus. Ein Held kann der Nachbar sein, der im Winter den gemeinsamen Bürgersteig vom Schnee befreit, oder die Oma, die ihren Enkel versorgt, während die Eltern arbeiten gehen. Eine Alltagsheldin ist auf jeden Fall auch die 28-jährige Lena Brüske, die als Freiwillige Feuerwehrfrau in Iserlohn ihren Dienst versieht. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes von Kopf bis Fuß auf Feuerwehr eingestellt und gehörte unbedingt auf den Titel dieser HeimatGefühle-Ausgabe.

Cosplayer verwandeln sich in ihre Lieblingscharaktere aus Filmen, Büchern, Videospielen und TV-Serien und streben dabei nach Perfektion in Bezug auf Aussehen und Verhalten. Der 34-jährige Benjamin Zimmermann aus Hemer verfolgt schon lange die Szene und ist seit dem vergangenen Jahr selbst aktiv. Wen er darstellt? Das lest ihr in dieser Ausgabe.

Achtsam sein, heißt den gegenwärtigen Moment bewertungsfrei und bewusst wahrzunehmen. Wobei „bewusst“ bedeutet, dass wir uns entscheiden, unsere Aufmerksamkeit absichtlich auf den gegenwärtigen Moment zu lenken, uns nicht ablenken lassen. Wie viel achtsames Leben einem bringt, hat die Iserlohnerin Nathalie Cebulla am eigenen Leib erfahren und daraufhin ihr Leben verändert. Heute leitet sie andere Menschen an.

Weihnachten steht vor der Tür. Und was ist das Schönste im Advent? Natürlich die Weihnachtsmärkte! Es geht doch nichts über gebrannte Mandeln, Glühwein, bunte Lichter und kunterbunte Weihnachtsdeko. Wir verraten euch, wo es die schönsten Adventsmärkte in Iserlohn, Hemer und Umgebung gibt.

