Fotografin Romina Nowosatko (Photominagraphy), Traurednerin und Brautausstatterin Tanja Evertz von der Hochzeitswerkstatt sowie David Borowski von „Fair Heiraten”, hier gemeinsam vor der Corona-Pandemie, kümmern sich auch in Krisenzeiten gemeinsam um alles rund um die Hochzeit.

Corona Heiraten in Iserlohn: Besondere Situation bietet Chancen

Iserlohn. Die Iserlohner Hochzeits-Dienstleister sind durch die Krise schwer getroffen. Trotzdem versuchen sie den Brautpaaren Mut zuzusprechen.

Standesamt, kirchliche oder freie Trauung? Wie viele Gäste sollen eigentlich kommen, wo soll gefeiert werden? Um den schönsten Tag des Lebens zu feiern, investieren viele Brautpaare nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit in die Planung. In der Corona-Pandemie haben sich dabei allerdings viele Schwierigkeiten und Unsicherheiten eingeschlichen, die zu Absagen und Verschiebungen führen. Und das ist nicht nur finanziell belastend, sondern auch emotional. Nicht nur für die Brautpaare, sondern auch für die Dienstleister, die eng in die Planung der Hochzeiten eingebunden sind – und ihre Existenzgrundlage darstellen.

„Wir werden einfach im Regen stehen gelassen”, beschreibt David Borowski von „Fair Heiraten” seine Erfahrungen. Eine Einschätzung, die auch Tanja Evertz, Inhaberin der Hochzeitswerkstatt und freie Traurednerin, sowie Romina Nowosatko, als selbstständige Fotografin „Photominagraphy”, machen. Gemeinsam mit vielen anderen Dienstleistern, wie Floristen, Gastronomen, Goldschmieden oder Musikern, arbeiten sie in einem regionalen Netzwerk eng zusammen. Aktuell sei die Situation für sie alle kräftezehrend, einerseits durch die emotionale Eingebundenheit, andererseits durch die Einschränkungen des eigenen Handelns und die Perspektivlosigkeit. „Unsere Existenzen hängen davon ab”, macht Borowski deutlich.

Soforthilfen und andere Hilfsprogramme sind keine echten Hilfen

Sie alle haben sich weitere Standbeine abseits von Hochzeiten aufgebaut, Borowski plant etwa Events, Romina Nowosatko fotografiert im Jahr rund 25 Kindergärten – das alles fällt jetzt weg. Die Soforthilfen seien für sie keine echte Hilfe. „Wir haben uns das mit Leidenschaft aufgebaut, und jetzt fährt alles vor die Wand und es gibt keine Bremse”, beschreibt Borowski. Auch dass Hochzeiten im vergangenen Jahr ohne Rücksicht auf die geltenden Regeln gefeiert wurden, so als „Superspreader-Events” Schlagzeilen machten und eine ganze Branche in die Kritik brachten, kann er nicht verstehen: „Das ist purer Egoismus.”

Ihre Arbeit hat sich in der Pandemie stark verändert. Eigentlich liegt der Fokus auf einem persönlichen und freundschaftlichen Kontakt, erste Treffen mit Paaren seien immer eine Art „Blind Date” bei dem beide Seiten sich kennenlernen und entscheiden, ob sie auf einer Wellenlänge sind. Aktuell sei das nur per Skype oder Telefon möglich, kein Ersatz zum persönlichen Kontakt. Momentan sind David Borowski, Romina Nowosatko und Tanja Evertz oft aber auch echte Mutmacher, wenn es um die Ungewissheit der Planung geht. Und dass, obwohl es auch für sie kräftezehrend und ungewiss ist.

Besondere Situation in der Corona-Pandemie bietet auch Chancen

Die Paare, aber auch die Dienstleister, die in die Planung der Hochzeiten eng mit eingebunden sind, müssen umdenken, sagt Tanja Evertz: „Eine Hochzeit ist und bleibt trotz aller Einschränkungen etwas Schönes – wenn die Gefühle und Einstellung stimmen, wird es trotzdem ein schöner Tag.” Dazu müssten die Brautpaare aber ein gewisses Maß an Flexibilität mitbringen, denn heute könne noch keiner mit Gewissheit sagen, welche Bestimmungen etwa im Sommer gelten werden. Dass unter den aktuellen Gegebenheiten allerdings so viele Paare kreative Ideen entwickeln, ihren eigenen Weg finden, das gefällt den drei Dienstleistern. „Diese besondere Situation bietet auch Chancen”, meint Tanja Evertz.

Die Dienstleister unterstützen ihre Paare, beruhigen und zeigen Möglichkeiten auf, wie eine Feier alternativ stattfinden kann – es hänge davon ab, ob das Paar offen für Alternativen sei. Romina Nowosatko erinnert sich etwa an einige Hochzeiten, die sie im vergangenen Jahr fotografiert hat, die mit besonderen Aktionen nicht nur überrascht hätten, sondern auch in Erinnerung geblieben seien. Ob das Brautpaar, das den Hochzeitstanz kurzerhand in den Volksgarten verlegte, oder der Autokorso eines Paares, das bei allen eigentlich eingeladenen Gästen vorbeifuhr, um Glückwünsche abzuholen – sie alle würden unvergesslich bleiben. „Es geht jetzt wieder mehr um den Kern der Sache”, sagt Tanja Evertz.

Dienstleister sprechen nicht nur den Paaren Mut zu, auch sich gegenseitig

„Unser Ziel ist es natürlich, wenn alles vorbei ist noch da zu sein”, sagt David Borowski. Doch das läge immer weniger in der Hand der Dienstleister, denn sie versuchen alles, geben nicht auf. Und auch emotional, beruflich wie privat, sei für sie die Zeit eine echte Herausforderung. Dennoch versuchen sie, nicht nur ihren Paaren, sondern sich auch gegenseitig Mut zuzusprechen, alternative Ideen zu entwickeln und echte Highlights zu setzen. Tanja Evertz hat aber noch eine klare Botschaft an Paare, die ihre Hochzeit planen: „Wenn sie ihren Tag ganz zu ihrem machen, wird das unvergesslich – und Corona nur eine Randnotiz.”