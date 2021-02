Heizöl verunreinigt Wiese und zwei Bäche

Foto: Michael May / IKZ

An der Baarbach-Mündung in die Ruhr im Bereich des Hofes Ohler Mühle errichteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr mehrere Ölsperren, darunter eine insgesamt 30 Meter lange der Mendener Wehr.

Iserlohn. Bis zu 900 Liter sind aus einem umgekippten Tank an der Scheffelstraße ausgelaufen und teilweise in Caller Bach, Baarbach und Ruhr gelangt.

Mehrere hundert Liter Heizöl sind aus einem umgekippten Kunststofftank, der an der Außenwand eines Hauses an der Scheffelstraße stand, ausgelaufen und haben das dortige Erdreich auf einem privaten Grundstück sowie gestern den Caller Bach und den Baarbach bis hinunter zur Ruhr verunreinigt.

Aus den Öffnungen dieses umgekippten 1600-Liter-Tanks versickerte das Heizöl zunächst in der Wiese hinter dem Haus, die direkt an die Böschung des Caller Bachs grenzt. 700 Liter konnten abgepumpt werden. Foto: Michael May / IKZ

Der Zeitpunkt der Havarie, um welche Menge genau es sich handelt – es könnten bis zu 900 Liter Heizöl sein – und wie groß der entstandene Schaden ist, war am Donnerstag bis zum Abend noch unklar. Da auch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weiterhin Öl aus dem betroffenen Ufergrundstück in den Caller Bach gelangt, werden die im Laufe des Tages unter anderem auch von der Feuerwehr errichteten Sperren auf den drei Gewässern aufrechterhalten und von der Firma Lobbe regelmäßig kontrolliert. Am Freitagmorgen soll mit einem Bagger versucht werden, das Ausmaß weiter zu ermitteln.

Begonnen hatte am Donnerstag alles um kurz vor 9 Uhr mit der Meldung eines Spaziergängers. Der hatte auf dem Baarbach-Radweg in Barendorf in Höhe der Firma Gebrüder Becker den Ölgeruch als erster wahrgenommen, entsprechende Schlieren auf dem Bach entdeckt und sich bei der Umweltabteilung der Stadt gemeldet. Die informierte umgehend den städtischen Gewässerschutzbeauftragten Joachim Reiß, der angesichts der weiterhin deutlich wahrnehmbaren Verunreinigung um 9.11 Uhr die Feuerwehr alarmierte. Während die kurz vor der Kreuzung des Radwegs mit der Straße „Am Westhang“ zwei Ölsperren setzte, machte sich Reiß weiter oberhalb bis zum Caller Bach an der Scheffelstraße auf der Suche nach der Quelle für die Verunreinigung. „Es war aber zunächst nicht festzustellen, wo und auf welche Weise die Einleitung erfolgt.“

Zeitgleich mit der Feuerwehr wurde auch die Firma Lobbe alarmiert, deren Havariemanagement unterhalb der beiden Sperren der Feuerwehr am Westhang eine weitere errichtete, an der sich das auf der Wasseroberfläche schwimmende Öl sammelte und dann von so genanntem Sorbmaterial aufgefangen wurde.

20 Meter lange Sperre an der Baarbach-Mündung in die Ruhr errichtet

Aufgrund der mutmaßlich großen Menge macht sich währenddessen die Feuerwehr auf den Weg zur Mündung des Baarbachs in die Ruhr. „Es galt zu verhindern, dass das Öl in den Fluss gelangt, der ja für die Trinkwassergewinnung genutzt und gebraucht wird“, berichtete Einsatzleiter Eike Schmale. Deswegen wurden kurz vor beziehungsweise nach der kleinen Brücke im Bereich des Hofes Ohler Mühle zwei weitere Ölsperren gesetzt und auch noch die Mendener Kollegen alarmiert. „Die verfügen über eine große Ölsperre, die bei ihnen an der Hönne und der Ruhr zum Einsatz kommt.“ Zugleich wurde das Rettungsboot der Iserlohner Feuerwehr angefordert, mit dem vom Wasser aus bei der Einrichtung der insgesamt 30 Meter langen Sperre, davon zehn Meter zum Uferschutz, Unterstützung geleistet werden konnte. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute, unter anderem von den Löschgruppen Drüpp­­lingsen und Hennen, knapp vier Stunden im Einsatz.

„Ruhr-Alarm“ war aber kein Thema

Auch der zuständige Wassergewinnungsmeister des Wasserwerks Villigst, Christian Weber, konnte vor Ort zunächst Entwarnung geben, da die Trinkwasser-Entnahmestelle oberhalb der Baarbach-Mündung liegt. „Wir müssen nur beobachten, ob durch das Uferfiltrat Stoffe in die Wassergewinnung gelangen.“ Aufgrund der ankommenden geringen Mengen – zu sehen war im Baarbach nichts mehr, bisweilen hatte man den Eindruck, einen leichten Ölgeruch wahrzunehmen – ging Weber von keiner Gefahr für das Trinkwasser aus, und auch das Auslösen des „Ruhr-Alarms“ war kein Thema.

Wie wichtig indes die Sofortmaßnahmen zur Gefahrenabwehr noch sein sollten, zeigte sich am frühen Nachmittag, als Joachim Reiß zusammen mit der diensthabenden Bereitschaftsmitarbeiterin der Unteren Wasserbehörde des Märkischen Kreises erneut im Bereich Scheffelstraße auf die Suche nach der Ursache ging. Denn dort war der Diesel-/Ölgeruch weiterhin deutlich wahrnehmbar. Ein Lobbe-Mitarbeiter, der zur Unterstützung dazu gekommen war, entdeckte schließlich den umgekippten Öltank hinter einer von der Straße kaum einsehbaren Uferböschung des Caller Bachs. Aus dem 1600 Liter fassenden Tank, der dem Vernehmen nach als Reservetank genutzt wurde, konnten noch 700 Liter abgepumpt werden. Unklar war am Donnerstagabend, ob das auf einer Wiese versickerte Öl „möglicherweise durch eine Pumpe zur Kontrolle des Grundwasserstandes in den Bach gelangt ist“, berichtete die Mitarbeiterin der Unteren Wasserbehörde, die wegen der Dimension der Havarie direkt einen Sachverständigen für Unfälle mit wassergefährdenden Stoffe hinzuzog.