Hemer: Unbekannter schlägt Loch in Schaufensterscheibe

Ein unbekannter Täter hat ein Loch in eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts an der Hauptstraße in Hemer geschlagen.

Hemer Ein unbekannter Täter hat an der Hauptstraße in Hemer am Wochenende ein Loch in eine Schaufensterscheibe geschlagen und Kleidung entwendet.

Durch einen Unbekannten wurde laut Polizeibericht vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Loch in die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäfts an der Hauptstraße in Hemer geschlagen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Der unbekannte Täter griff anschließend offenbar durch das Loch hindurch und entwendete einen Walkanzug. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn