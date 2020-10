Henkelmann bereitet sich auf Neustart vor

Ein klassisches Konzert oder ein Theaterstück kann man sich ja noch ganz gut unter Coronabedingungen vorstellen. Einen Jazz-Keller mit Abstand und geregelten Einbahnstraßenlaufwegen – da braucht man schon ein wenig mehr Fantasie. Das Virus macht aber nun mal auch vor dem Henkelmann nicht halt, und auch der Hot Club muss irgendwie mit dieser für den kompletten Kulturbetrieb schrecklichen Situation umgehen.

„Natürlich leben wir in einem Jazz-Club eigentlich von der Atmosphäre“, sagt die Hot-Club-Vorsitzende Tyrid Cornelissen. Davon, dass man sich auch mal bewegen kann, dass man sich während des Konzertes an der Theke unterhält und die Musik in der Enge des Clubs auch mal schweißtreibend werden kann. „Das können wir in der gewohnten Form derzeit natürlich nicht bieten. Wir möchten aber trotzdem wieder anfangen.“

Das erste Henkelmann-Konzert nach den Corona-Schließungen im Frühjahr wird nun ein Nachholkonzert aus dem März sein: Der tschechische Pianist, Komponist und Bandleader Milan Swoboda ist am Samstag, 24. Oktober, zu Gast. Dazu haben die Club-Mitglieder den Henkelmann vermessen, Stühle gestellt, Laufwege abgelebt und ihr Hygiene-Konzept mit dem Ordnungsamt abgestimmt. Ein Spontanbesuch ist nicht möglich, Karten müssen per E-Mail im Vorfeld bestellt werden. Aus den Anmeldungen ergibt sich dann eine dynamische Bestuhlung, die je nach Menge der Einzel- oder Gruppenanmeldungen eine Besucherzahl von 16 bis 20 Personen ergibt – natürlich durchnummeriert und unter Angabe der Personalien nachverfolgbar. Der Thekenbetrieb wird mit Maske grundsätzlich aufrecht erhalten, allerdings ausschließlich mit Flaschengetränken. Alle Regeln lassen sich auch auf der Internetseite www.jazzclub-henkelmann.de nachlesen. Dort wird man auch auf die Mail-Adresse für die Kartenreservierung für Milan Swoboda weitergeleitet. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr.

16 bis 20 Personen – der Henkelmann ist halt klein, die Abstände auch zur Bühne müssen eingehalten werden und „man soll ja auch von überall gut sehen und hören können“, sagt Tyrid Cornelissen. Und sicher fühlen soll sich das Publikum natürlich auch. Dem steht im Henkelmann wohl trotz Kellerlage ohne Fenster auch nichts im Wege: Der Club verfügt über eine gut funktionierende Lüftungsanlage und lässt sich jederzeit über die verschiedenen Zugänge querlüften.

„Wir sind alle ziemlich aufgeregt, wie das erste Konzert laufen wird“, gibt die Vorsitzende zu. „Es wird auf jeden Fall ein Konzert der anderen Art.“ Und von den Erfahrungen des Neustarts wird auch abhängen, wie es danach weiter gehen soll. Vier Jugendkonzerte will der Lions-Club dem Henkelmann ermöglichen, zwei davon sollen noch in diesem Jahr am 7. und am 28. November stattfinden. Auch an dem traditionelle „Virgin“-Konzert Anfang Dezember will der Club festhalten – unter welchen Spielregeln das laufen kann, ist noch offen. Es gibt verschiedene Ideen mit einem Live-Stream oder zwei aufeinanderfolgenden Konzerten, Genaues wird dazu aber erst noch bekannt gegeben. Das für den 31. Oktober geplante Konzert von Jens Dreesmann musste hingegen erneut verschoben werden (siehe Text unten).

Düstere Gesamtlage angesichts der Ausfälle

Dass Konzerte mit einem derart kleinen Publikum keine großen Umsätze generieren und Künstler und Techniker dennoch bezahlt werden wollen, liegt auf der Hand. „Es sieht böse aus“, sagt Tyrid Cornelissen mit Blick auf die Gesamtlage. „Wie überall in der Kultur.“

Zumal ja die laufenden Kosten und die Miete an die Stadt weiterlaufen – die GEMA natürlich nicht zu vergessen. Und die großen und vollen Konzerte mit „JazZination“, der Musikschule Gröhlich oder Jens Dreesmann können auch nicht wie geplant stattfinden.

Dennoch sei es eminent wichtig, dass es jetzt weiter geht. „Wir können nicht einfach ein ganzes Jahr aussetzen und nichts tun. Wir kämpfen darum, den Verein über diese Zeit zu retten.“