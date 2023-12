Hennen: Benzin aus Pkw an alter Hauptschule abgesaugt

Die hohen Preise machen den Diebstahl von Kraftstoff für Kriminelle attraktiv. So jetzt auch in Hennen.

Hennen In Iserlohn-Hennen ist Benzin aus einem Pkw gestohlen worden. Der Geschädigte hatte zunächst einen Freund im Verdacht. Was genau passiert ist.

Unbekannte haben zwischen dem vergangenen Donnerstag, 1 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, am Rauhkampweg in Iserlohn-Hennen einen Pkw-Benzintank angebohrt und den Treibstoff entwendet. Dies meldet die Polizei am Donnerstag. Der schwarze Mitsubishi Space Star war auf dem Parkplatz der ehemaligen Hauptschule in Hennen abgestellt gewesen. Als der Fahrer am Sonntagnachmittag zu seinem Wagen kam, sprang er nicht an.

Der Mann stellte fest, dass der Tank leer war, verdächtigte zunächst einen Freund, mit dem Pkw gefahren zu sein und besorgte Benzin in einem 5-Liter-Kanister. Als er den Treibstoff umfüllte, plätscherte das Benzin unten direkt wieder raus. Eine Werkstatt stellte schließlich das Leck fest. Am Mittwoch erstattete der Halter nun Anzeige bei der Polizei.

