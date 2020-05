Hennen: Heckeschnell gelöscht

Iserlohn. Eine brennende Hecke sorgte am Freitagnachmittag für einen Einsatz der Feuerwehr in Hennen. Kurz nach 16 Uhr war der Busch an einer Grundstücksgrenze am Heinrich-Stricker-Weg aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Anwohner alarmierten aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht nur die Feuerwehr, sondern griffen selber schon zu Gartenschlauch und Eimer, um zu verhindern, dass sich das Feuer Richtung Haus frisst. Mit Erfolg: Als die Einsatzkräfte eintrafen, musste die Löschgruppe Hennen die Hecke nur noch mal bewässern, damit sich keine Glutnester mehr entzünden. Die Berufsfeuerwehr und die Löschgruppe Drüpplingsen mussten nicht mehr eingreifen. Ebenfalls nicht tätig werden musste die Feuerwehr am Samstagabend an der Schulstraße. Ein Anrufer hatte um 20.41 Uhr im Bereich eines Gartens eine Rauchentwicklung gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, war dort ein Räucherofen in Betrieb. l