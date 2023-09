Hennen: Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Am späten Donnerstagabend war die Feuerwehr in Hennen im Einsatz.

Hennen. Angebranntes Essen sorgt am Donnerstagabend in Hennen für einen Feuerwehreinsatz. Verletzt wurde niemand.

In Iserlohn-Hennen ist es am späten Donnerstagabend zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wird wohl Schlimmeres verhindert.

Über die Leitstelle Unna wurde der Feuerwehr Iserlohn um kurz vor 22 Uhr ein Brand im Gebäude an der Straße Baumhof in Hennen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Küche im Erdgeschoss stark verraucht. Die Feuerwehr musste sich zunächst Zugang zu den Räumen verschaffen, da die Haustür verschlossen war. Anwohner waren zu dem Zeitpunkt nicht im Haus.

Einsatzkräfte bringen den Topf mit dem angebrannten Essen ins Freie und löschen ihn ab. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

+++ Lesen Sie auch: So denken die Fraktionen über die Grundsteuererhöhung +++

Grund für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd. Unter Atemschutz brachten Einsatzkräfte den qualmenden Topf ins Freie und löschten ihn ab. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz war der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Löschgruppe Hennen mit insgesamt 26 Einsatzkräften sowie die Polizei. Nachdem die Räume ausgiebig gelüftet wurden, konnten Feuerwehr und Polizei den Einsatz beenden.

+++ Mehr Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn