Heutelbeck kritisiert „willkürliche Regelung“

Viele Geschäftsleute dürfen nach der corona-bedingten Zwangspause heute wieder öffnen, wenn ihr Verkauf unter strengen Hygienevorschriften erfolgt. Dafür haben etliche Einzelhändler am Wochenende die Voraussetzungen geschaffen. Die Erlaubnis gilt allerdings nur für Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern. Nach einer Sonderregelung in Nordrhein-Westfalen dürfen zudem auch größere Möbelhäuser wieder für die Kunden öffnen. Das sorgt bei bei „großen“ Einzelhändlern im Lande für Unmut, beispielsweise bei dem Iserlohner Unternehmer Felix Heutelbeck, der sein Bekleidungsgeschäft B & U wegen der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen weiterhin geschlossen halten muss.

Juwelier Balarisi und sein Sohn Levent haben am Sonntag Plexiglas-Schutzwände im Geschäft aufgebaut. Foto: Cornelia Merkel

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte der Geschäftsführer: „Es ist erstaunlich, dass die Geschäfte so unterschiedlich behandelt werden. Wir haben alle Vorbereitungen für die Wiedereröffnung getroffen und werden uns an die Vorgaben anpassen. Wir haben derzeit deutschlandweit rund 130 Beschäftigte in Kurzarbeit.“ Ob er ähnlich wie Karstadt gegen die Schließung klagen wolle? „Dafür sind wir nicht groß genug“, sagt der Iserlohner Unternehmer.

Aber Befürchtungen, dass die Innenstadt bei der generellen Öffnung aller Einzelhändler zu voll würde, lässt er mit Blick auf die in den letzten Tagen wie ausgestorben wirkende Einkaufszone nicht gelten. Die Menschen hätten schnell gelernt, auf Abstand zu gehen.

Hoffen auf baldige Lockerung der Corona-Beschränkungen

Heutelbeck verfolgt die Entwicklung weiterhin mit Sorge und hofft auf baldige Lockerung der Beschränkungen auch für sein Haus, das zu den Iserlohner Kunden-Magneten und Frequenzbringern gehört. „Wir brauchen eine funktionierende Innenstadt. Wir können nicht mit angezogener Handbremse weitermachen. Freitag und Samstag sind besonders wichtige Tage zur Belebung der Innenstadt. Ich hoffe, dass die Kunden bald wieder kommen.“ Heutelbeck befürchtet Umsatz-Einbußen, auch bei Einzelhändlern, die jetzt bereits wieder öffnen dürfen: „Durch die verbreitete Kurzarbeit wird es einen erheblichen Kaufkraftverlust geben.“

Der Iserlohner begrüßt die kurzfristig eingeführte Parkregelung: Wie berichtet, wird die Stadt bis Ende April auf Parkgebühren verzichten, um die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Einzelhandel abzufedern. „Wir sind in ständigem Austausch mit der Stadt und müssen mit punktuellen Maßnahmen den Standort stärken, um uns auch überregional besser aufzustellen und mehr Kaufkraft auch aus den Nachbarstädten nach Iserlohn zu lotsen. Das wird jetzt durch die Corona-Krise eine Kraftanstrengung.“

Dass der „Lockdown“ für Geschäfte mit über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche weiterhin gelte, hält auch sein Vater Gerd Heutelbeck, der sich bereits im Ruhestand befindet, für „willkürlich“: „Die Regierenden sollten uns Händlern mehr zutrauen und sich mit denen auseinandersetzen, die es umsetzen müssen. Wir wollen auch nicht, dass sich die Leute anstecken.“

Blumenhändler Wolfgang Westphal hofft jetzt auf mehr Laufkundschaft, wenn mehr Geschäfte wieder öffnen dürfen. Foto: Cornelia Merkel

Blumenhändler Wolfgang Westphal hofft, dass durch die Wiedereröffnungen ab heute wieder mehr Kunden in die Innenstadt kommen. Denn durch die Schließungen der meisten Einzelhandelsgeschäfte sei auch bei ihm der Verkauf mäßig gelaufen, auch wenn es zu Ostern etliche Bestellungen gegeben habe. Einige Kunden hätten sich allerdings auch selber Blumengeschenke gemacht, um sich in den Coronazeiten was Gutes zu tun, berichtet seine Frau Heike und schaut schmunzelnd auf das Schild im Laden: „Gärtnern ist mein Yoga. Gummistiefel sind meine Pumps.“