Hier geht es zum ersten virtuellen Iserlohner Gesundheitstag

Iserlohn. Ab 15 Uhr sind Doc Esser und drei Chefärzte aus Iserlohn und Hemer Ansprechpartner beim ersten virtuellen Iserlohner Gesundheitstag.

Die vierte Corona-Welle steigt jeden Tag weiter an. Es war also genau die richtige Entscheidung, am heutigen Samstag auf einen normalen Iserlohner Gesundheitstag zu verzichten und statt dessen zum ersten virtuellen Iserlohner Gesundheitstag einzuladen, zu dem Sie direkt mit einem Klick auf diesen Link kommen.

Corona ist aktuell in der Kinderklinik des Agaplesion Evangelischen Krankenhauses Bethanien kein großes Thema. „Zum Glück“, sagt Dr. Jila Schauerte. Denn zwar sorge die Pandemie vor allem dafür, dass sie nicht so viele Kinder aufnehmen können wie sonst. „Durch Corona werden aber die meisten Kinder nicht so schwer krank, dass sie ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen.“

Mit ihrem Team hat die Chefärztin aber auch schon so genug zu tun auf der Säuglings- sowie der Kinder- und Jugendstation, und das liegt aktuell wieder am „Respiratorischen Synzytial-Virus“, kurz RSV, das im ganzen Land für volle Kinderkliniken sorgt. Während das in der kühleren Jahreszeit auftretende Virus bei Erwachsenen in der Regel nur für einen leichten Schnupfen sorge, könne es für Säuglinge teils große Probleme mit sich bringen. „Denn die sind auf eine unbehinderte Nasenatmung angewiesen“, macht Dr. Schauerte deutlich, dass die Kleinen das Atmen durch den Mund noch lernen müssen.

Dazu sowie zu Notfällen im Kindesalter und weiteren Fragen aus der Kinder- und Jugendmedizin wird die Chefärztin aus dem Bethanien am heutigen Samstag Rede und Antwort stehen: beim ersten digitalen Iserlohner Gesundheitstag, der von 15 bis 17 Uhr aus den mee.live Studios der malkus Veranstaltungstechnik in Sümmern gesendet wird. Über einen Link auf www.ikz-online.de oder über Facebook-Live kann die digitale Sprechstunde verfolgt und es können Fragen gestellt werden. Ab 16 Uhr kümmert sich neben Dr. Jila Schauerte Dr. Axel Bünemann vom St.-Elisabeth-Hospital um alle Fragen rund um Herz und Kreislauf und Dr. Karsten Knizia aus der Paracelsus-Klinik um Rücken-Bein-Schmerzen und weiteren Wirbelsäulen-Themen. Um 15 Uhr wird zunächst Dr. Heinz-Wilhelm Esser, bekannt als „Doc Esser“, mit Chefredakteur Thomas Reunert über Corona, Long-Covid und mehr sprechen.

