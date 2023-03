Hier werden in Iserlohn Osterfeuer entzündet

Iserlohn. Wir haben eine erste Übersicht der Osterfeuer in Iserlohn zusammengestellt. Wer alles einlädt und was Besucherinnen und Besucher erwartet.

Bald ist es wieder so weit: Die Osterfeuer werden in und rund um Iserlohn lodern. Eine Aufstellung der Veranstaltungen, die der Redaktion bereits bekannt sind, gibt es hier.

Am Samstag, 8. April, um 17 Uhr geht es bei der III. IBSV-Kompanie, Zug Wermingsen, auf dem Sportplatz an der Kantstraße los. Neben dem leiblichen Wohl wird auch für musikalische Unterhaltung gesorgt, die Band „Trials for Live“ wird spielen.

Ebenfalls am 8. April, aber um 18 Uhr, entzündet der BSV Drüpplingsen sein Feuer auf dem Dorfplatz. Zeitgleich beginnt die Veranstaltung der Vereinsgemeinschaft Kalthof-Leckingsen-Refflingsen am Glockenturm. Wie bei den zuvor genannten Angeboten können die jüngsten Besucherinnen und Besucher auch dort Stockbrot backen.

Bei der Dorfgemeinschaft Rheinen startet die Brauchtumspflege eine halbe Stunde später. Am Dorfgemeinschaftshaus können Kinder zunächst mit Bauer Helmut Mikus Eier suchen, die der Osterhase verloren hat.

Die Jugendabteilung der Sümmeraner St.-Sebastian-Schützen lädt traditionell am Ostersonntag, also am 9. April auf Hof Moneke am Wulfringser Berg ein. DJ Anytii wird für die passende Musik sorgen, auch Stockbrot, Speisen und Getränke sind im Angebot.

