Hier wird in Iserlohn und Letmathe nächste Woche „geblitzt“

Auch in der kommenden Woche wird in Iserlohn „geblitzt“.

Iserlohn/Letmathe. Der Radarwagen der Stadt Iserlohn ist auch in der kommenden Woche in Iserlohn und Letmathe unterwegs. Hier gilt es aufmerksam zu sein.

Der Radarwagen der Stadt ist auch in der kommenden Woche im Stadtgebiet von Iserlohn und Letmathe unterwegs.

Hier „blitzt“ die Stadt in der nächsten Woche:

Montag, 25. September: Iserlohner Heide, Hombruch, Nußberg

Dienstag, 26. September: Iserlohn Innenstadt

Mittwoch, 27. September: Dröschede, Oestrich, Gerlingsen

Donnerstag, 28. September: Letmathe

Freitag, 29. September: Iserlohn-Innenstadt, Kesbern, Lössel

Die Radarkontrollen finden schwerpunktmäßig statt. Das heißt, dass es mindestens drei Kontrollen am Tag in dem angekündigten Bezirk geben wird, aber trotzdem auch weiterhin im gesamten Stadtgebiet kontrolliert werden kann. Die Stellen, an denen die Stadt Iserlohn jeweils misst, wurden in Absprache mit der Polizei festgelegt. Dabei handelt es sich überwiegend um Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkte sowie um Tempo 30-Zonen und Messstellen im Bereich von Schulen und Kindergärten.

Ansprechpartnerin bei der Straßenverkehrsabteilung ist Alexandra Elei unter Telefon 02371/217-1714 oder per E-Mail an Alexandra.Elei@iserlohn.de.

