Hier wurde in Iserlohn und Letmathe „geblitzt“

Iserlohn/Letmathe. Die Polizei des Märkischen Kreises war am Freitag auch in Iserlohn und Letmathe unterwegs. Das ist das Ergebnis

Die Polizei hat am vergangenen Freitag in Iserlohn und Letmathe die Geschwindigkeit kontrolliert. Am Caller Weg in Iserlohn wurde zwischen 6.40 und 8.45 Uhr „geblitzt“. Gemessen wurden 179 Fahrzeuge, es gab 17 Verwarnungen und keine Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Höchster Messwert: 47 km/h 30 bei km/h erlaubten innerhalb geschlossener Ortschaft.

+++Lesen Sie auch: Iserlohn - so hat die SPD Dagmar Freitag verabschiedet

Ebenfalls am Freitag wurde an der Untergrüner Straße in Letmathe kontrolliert. Die Bilanz: 202 gemessene Fahrzeuge, fünf Verwarnungen und keine Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Höchster Messwert: 68 km/h anstatt 50 erlaubten innerhalb geschlossener Ortschaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn