Hilfen und Kredite lösen nicht alle Probleme

Iserlohn. Christdemokrat Wolfgang Bosbach zeigt Verständnis für Menschen, die mit dem Rücken zur Corona-Wand stehen.

Ein fast noch lauer Spätsommer-Abend auf Hof Drepper. Soeben ist Wolfgang Bosbach vorgefahren. Er steigt – natürlich maskiert – aus, überzieht den kleinen Parkplatz mit einem ersten Lächeln. Sonnen-braun der Teint, geschnitzt das Haar. So sieht ein entspannter 68-Jähriger aus, der den stressigen Politik-Zirkus verlassen hat und nun als versiert-umtriebiger Betrachter und Kommentierer von der Seite das Denken und Handeln der Oberen und der Bürger beobachtet. Keine Frage, Bosbach ist populär, weil er oftmals Klartext im Bürgersinne spricht, niemandem nach dem Mund redet und auch längst nicht immer alles gut findet, was seine Partei oder die anderen in Berlin und Düsseldorf so unter der Woche machen. Allerdings hat man bei dem überzeugten Rheinländer, der offensichtlich mit beiden Beinen so fest im Leben seht, dass selbst Krebs und Herzschwäche ihn kaum bis gar nicht stoppen können, auch das Gefühl, dass er die „gedankliche Einmischung“ als Lebenselixier braucht. In der Drepper-Deele geht es auf eine spontane Reise durch die Tagesthemen.

Herr Bosbach, wir haben viel vor: Corona, Karneval und Kanzler-Kandidaten sind aktuelle Themen. Fangen wir aber mal aus Aktualitätsgründen etwas unpolitisch an. „Big Brother“ sei Dank, Sie bekommen vermutlich etwas Geld von Sportreporter-Legende Werner Hansch zurück. Ärgert Sie das, dass Ihr Name abseits der Politik überhaupt in solchen Geschichten und Geschichtchen auftaucht?

Es ärgert mich nicht, es nervt mich, weil der ganze Sachverhalt längst hinreichend bekannt und ausdiskutiert ist. Jetzt hat die Justiz das Wort. Ich halte mich seit Monaten zurück. Ich kenne den Inhalt der strafrechtlichen Ermittlungsakte, darf dazu aber nichts sagen, werde aber dennoch jeden Tag danach gefragt. Andere werden jetzt darauf hoffen, ihr Geld von Werner Hansch zu bekommen, ich selbst habe ihm die Restschuld von 2000 Euro bis Anfang 2021 gestundet.

Sie nannten in einem Gespräch mal ein Buchzitat: „Zehn Sorgen machen wir uns, neun sind unbegründet. Unser Problem ist nur: wir wissen nicht, welches die begründete Sorge ist von den zehn. Deswegen machen wir uns um alle zehn Punkte Sorgen.“ Glauben Sie wirklich, dass wir es im Moment mit nur einem einzigen Problem zu tun haben?

Wir haben es im Moment mit dem Problem „Corona-Pandemie“ zu tun, also mit einer weltweiten Herausforderung. Das ist kein eingebildetes, das ist ein echtes Problem mit einer Vielzahl von Risiken und Nebenwirkungen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht abschließend einschätzen können. Wir wissen noch nicht, ob es überhaupt einen Impfstoff geben wird, der die Wirkung hat, dass man sich nach der Impfung nicht mehr infizieren kann. Und wenn es ihn gibt, wann.

Jemand, der wie Sie über zehn Jahre schon die Diagnose „Unheilbar“ überlebt hat – kann den denn eine Pandemie eigentlich tatsächlich ängstigen?

Ich mache mir Sorgen, aber ich mache mich auch nicht verrückt. Ich halte die Abstands- und Hygieneregeln ein, versuche aber auch, so weit wie das möglich ist, mein gewohntes Leben zu leben. Wobei sich dieses Leben seit März natürlich total verändert hat. Und ich möchte gern mein altes Leben zurück…

Verleitet eine Pandemie den Menschen dazu, zum Glauben zurückzufinden, oder sagt der Durchschnitts-Zweifler eher: „Na prima, Gott, das schaffst Du also auch nicht!“

Schöne Frage. Der Lieblingssatz meines ehemaligen Pastors lautete: Ist die Not groß, ist die Kirche voll! Das ist eine bittere Erfahrung, aber oftmals kommen in den größten Notlagen die besten Eigenschaften von uns Menschen zum Vorschein.

Deutschland gilt oder galt doch eigentlich als Hochburg der Aufklärung. Warum ist dieses Land auch gleichzeitig ein so guter Nährboden für Leugner, Kritiker, Volksauf- und -verhetzer?

Zu meinem großen Bedauern haben wir nur zwei Gruppen im Augenblick. Die eine Gruppe orientiert sich an Hygiene- und Abstandsvorschriften, die andere Gruppe wird sehr schnell und sehr pauschal bezeichnet als Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Aluhut-Träge, Extremisten. Die gibt es auch, aber dazwischen gibt es viele, die mittlerweile gerade aus wirtschaftlichen Gründen mit dem Rücken an der Wand stehen, die nicht wissen, wie es weitergeht und die von der Politik zu Recht überzeugende Antworten verlangen. Wir können uns nicht immer von einem Hilfspaket zum anderen hangeln oder glauben, dass wir mit immer neuen Krediten die Probleme auf Dauer lösen.

Würden konsequente Entscheidungen der Politik, die die grundsätzlichen Vorzüge der föderalen Gedanken mal außen vor lassen, nicht zur mehr Einigkeit führen?

Die Frage ist berechtigt, aber sie ist nicht leicht zu beantworten, weil wir in Deutschland ein völlig unterschiedliches Infektionsgeschehen haben. Nicht nur von Land zu Land, sondern teilweise auch innerhalb eines Bundeslandes. Deshalb kann ich Ministerpräsidenten verstehen, die sagen, dass es die strengen Regeln, die es im Land A gibt nicht auch im Land B geben muss. Ich weiß aber auch, dass es Politik nicht gelingen wird, in einer solchen Lage Entscheidungen zu treffen, mit denen alle einverstanden sind.

Nicht nur deutsche Schulleiter fühlen sich in NRW und auf Bundesebene völlig im Regen stehen gelassen. Wer oder was versagt hier tatsächlich?

Es ist eine Situation, die nicht bundesweit einheitlich ist, die wir auch so noch nicht hatten. Uns fehlen Erfahrungswerte aus der Vergangenheit und vieles hängt ja auch von Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen ab. Es gibt auch in der Wissenschaft völlig unterschiedliche Meinungen, ohne dass man immer sagen kann, das der eine Recht und der andere Unrecht hat. Unterschiedliche Meinungen ringen mit einander.

Kluge wie unerschütterliche Menschen fordern, weiterhin das Gespräch mit den Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern zu suchen. Aber was sagt man einem, der tatsächlich glaubt, internationale, jüdische Eliten halten sich in Kellern weltweit entführte Kindergruppen, um deren Blut für ein ewiges Leben zu trinken?

Ich glaube, bei denen ist Hopfen und Malz verloren. So denkt aber auch nicht der Großteil der Kritiker der derzeitigen Maßnahmen. Da ist ein kleiner, harter Kern, der sich besonders laut artikuliert. Bei Menschen, die zweifeln, ob Maßnahmen notwendig sind, ob es auch alternative Maßnahmen gibt, ob die den gewünschten Erfolg haben werden oder ob wir nicht überziehen uns die Risiken und Nebenwirkungen dieser Maßnahmen unterschätzen – mit denen lohnt sich das Gespräch.

Schwerer Schwenk zum Karneval, der ja Corona-technisch seit Heinsberg ohnehin einen ziemlich finsteren Ruf hat. Herr Bosbach, natürlich steht der Rosenmontag wie Ostern und Heiligabend im Kalender, quasi als ebenfalls gesetzlicher Feiertag, aber wäre nicht vieles leichter, wenn Berlin und die Länder in großer Einigkeit schon heute verbindliche Regeln aufstellen würden, was im Karneval geht oder nicht. Und ob überhaupt was geht? Der Bund könnte es nicht, die Länder könnten es.

Der Karneval beginnt zwar am 11.11., aber er kommt ja erst nach den Heiligen Drei Königen am 17. Februar wirklich in Fahrt. Da sind noch einige Monate. Man muss jetzt nicht Entscheidungen treffen, die den Straßenkarneval oder die Umzüge betreffen.

Das heißt also, Sie haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass für die Session 20/21 noch was laufen kann? Wie könnte ein solcher modifizierter „Corona-Karneval“ denn aussehen? Vielleicht sogar wie beim Fußball mit ausschließlich Internet-Karneval?

Nein, ich kann mir auch einen 11.11. nicht so vorstellen, wie er traditionell gefeiert wird. Und keine Session, wie wir sie nach dem Krieg mit Ausnahmen des Golfkriegs gefeiert haben. Ich weiß aber, dass insbesondere in Hochburgen viele an alternativen Sitzungsformen arbeiten. Aber Video-Sitzungen sind definitiv nichts für mich. Karnevalssitzung heißt für mich Nähe, Anfassen, Schunkeln, Singen.

Zurück zum Ernst des Lebens: Sie sind und waren Vorsitzender der Bosbach-Kommission, die sich für NRW mit einer Sicherheits-Analyse befasst hat. So schön es ist, dass es so etwas nun in NRW gibt, gehört das viel eher auf eine bundesdeutsche Polit-Agenda?

Ja und nein. Polizeiarbeit ist grundsätzlich Sache der Länder. Mit Ausnahmen des Bundeskriminalamtes und der Bundespolizei. Wenn uns sonst im Alltag ein Polizist begegnet, handelt es sich um einen Landesbeamten. Wir haben bundesweit ein einheitliches Gesetzbuch und eine Strafprozessordnung, aber wir haben 16 Landespolizeibehörden. Und deswegen ist es richtig, dass sich die Kommission ausdrücklich mit der Sicherheitsarchitektur in NRW beschäftigen sollte und mit bestimmten Herausforderungen, die besonders NRW betreffen, wie zum Beispiel die Clan-Kriminalität.

Kann sich der Nordrhein-Westfale grundsätzlich sicher fühlen?

Deutschland insgesamt gehört zu den sichersten Ländern der Welt. Und trotzdem ist die Gewährleistung der inneren Sicherheit eine permanente Herausforderung auch bei uns in Nordrhein-Westfalen, denn wir wissen, dass Ballungszentren und Großstädte viel Kriminalitäts-belasteter sind als der Ländliche Raum. Das hat nichts mit der politischen Führung eines Landes zu tun, sondern das sind Erfahrungen, die wir über einen langen Zeitraum gesammelt haben. Und in keinem Bundesland gibt es so viele Großstädte wie in NRW. Allein im Ballungsraum Rhein-Ruhr leben knapp zehn Millionen Menschen.

Es tauchen in der Zukunfts-Diskussion immer häufiger Begriffe wie „Stadt-Polizei“ oder „Sicherheits-Partner“ auf. Verschieben wir damit nicht einfach originäre Polizei-Zuständigkeiten mangels Mensch und Material in andere Kanäle?

Enge Zusammenarbeit und Abstimmung im Einsatzgeschehen „ja“, aber keine Vermengung der typischen polizeilichen Aufgaben und der Aufgaben einer Ordnungsbehörde.

Korrigieren Sie mich, aber ich habe das Gefühl, Sie würden Friedrich Merz gerne im Kanzleramt sehen?

Richtig!

Viele glauben Merz stünde für einen konservativeren CDU-Kurs. Könnte das dann wiederum die AfD überflüssig machen?

Das wird die AfD bestreiten. Friedrich Merz hat vor einiger Zeit gesagt, er hätte es sich zugetraut, dass die AfD nicht so stark wird. Diesen Satz würde ich auch unterstreichen, aber ich weiß gar nicht, ob sich Friedrich Merz selbst als Konservativer bezeichnen würde. Er würde sich wahrscheinlich eher als Wirtschaftsliberaler sehen.

Hätten Sie gedacht, dass sie in Ihrem Leben noch einmal solch ein Schuldenpaket in Deutschland und Europa erleben müssten? Sie sagen sogar: Die Europäische Union wird in Kürze auf die Idee kommen, dass sie eigene Steuereinnahmen braucht.

Das ist in der Tat meine Befürchtung. Die Europäische Union war von Anfang an als Transfer-Union konzipiert. Es war von Anfang an geplant, dass die wirtschaftlich stärkeren Länder sich als Geberländer zugunsten der wirtschaftlich schwächeren Länder engagieren, um die Lebensbedingungen in den Ländern anzugleichen. Das habe ich nie kritisiert, ich halte das nach wie vor für richtig, auch wenn wir der größte Netto-Zahler sind. Weil wir von der EU politisch und ökonomisch enorm profitieren. Aber die EU war niemals als Schulden-Union konzipiert. Jetzt vor dem Hintergrund der Pandemie wechseln wir diesen politischen Kurs und ich habe großen Zweifel, ob man nach der Bewältigung der Pandemie und ihren Folgen darauf verzichten wird, auf Dauer eine Schulden-Union zu sein. Wenn es jetzt noch dazu kommt, dass die EU ein Steuer-Findungsrecht bekommt, also eigene Einnahmen durch eigene Steuern bekommen soll, dann ahne ich, wie das auf Dauer weitergeht. Entweder mit neuen Steuern und Steuerarten oder mit der Erhöhung von Steuersätzen. Das ist jetzt keine Mutmaßung von mir, sondern das lehrt die Geschichte.

Letzte Frage an den offensichtlich optimistischen Menschen Bosbach: Kann man Optimismus lernen?

Vielleicht ist er ja im Rheinland genetisch bedingt oder ausgeprägter als in anderen Landesteilen. Aber mit viel Lebenserfahrung eignet man sich vielleicht da ein bisschen Optimismus an, mit dem man eine Krise besser bewältigen kann. Ich weiß nicht, ob ich der geborene Optimist bin, aber ich bin ein durch Lebenserfahrung gestählter Realist. Und der Realist sagt: Auch wenn die Krise noch so groß war, irgendwie ging es immer weiter. Ich habe zu oft gehört, dass nachher nichts mehr so sein wird wie vorher. Das habe ich nach dem 11. September gehört, nach der Wirtschafts- und Finanzkrise und höre es jetzt für die Zeit nach Corona. Einiges wird sich ändern, aber nicht alles und ich hoffe auch nicht, dass sich alles ändert, denn so schlecht war es vorher nicht.