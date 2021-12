„Hirten mit Herz“ an Iserlohner Weihnachtsparade

Iserlohn. Freitagnachmittag startet das „Kinder-Weihnachtsdorf on Tour“ mit einer besonderen Aktion.

Der Aberglaube, dass eine schlechte Generalprobe immer zu einer guten Premiere führt, muss nicht immer zutreffen. Die Generalprobe am Dienstag für die Weihnachtsparade zur Eröffnung des „Kinder-Weihnachtsdorfs on Tour“ verlief nämlich ohne Zwischenfälle. Und unter dieser gelungenen Probe sollte der reibungslose Start des diesjährigen Weihnachtsdorfs auch sichergestellt sein.

Die knapp 20 teilnehmenden Konfirmanden der Evangelischen Versöhnungs-Kirchengemeinde mit Leiter Daniel Stadie haben bereits bei der Probe vollen Einsatz gezeigt. Kostüme wurden verteilt und angepasst, mitgebrachte Kostüme der Konfirmanden begutachtet, und auch die jeweiligen Rollen wurden eingeübt. Rund eineinhalb Stunden wurde vor dem großen Auftritt alles geübt und besprochen, bis sich auch der letzte Paraden-Teilnehmer in seiner Rolle sicher fühlen konnte.

Von Maria und Joseph, über die Hirten, Könige und Engel bis hin zum modernen Tagesschau-Sprecher und Wachmännern sind alle Charaktere der klassischen Weihnachtsgeschichte vertreten. Dass die Konfirmanden ihre Geschichten und Beiträge für die Weihnachtsparade selbst geschrieben haben, bemerken die Zuschauenden übermorgen sicher schnell. Auf das 21. Jahrhundert angepasst fallen in den Szenen zwischendurch auch schonmal Worte wie „crazy“, oder „cringe“, wenn es um Jesu Geburt geht.

„Die Proben laufen super, wir haben einen super Text“, freut sich Hirte Mariam Ibrahimova schon auf die Eröffnung des Kinder-Weihnachtsdorfs. Als „Hirten mit Herz“ bezeichnet die 13-jährige Helene Funke ihre Hirtengruppe, die seit zwei Wochen in ihrem Konfi-Unterricht akribisch geprobt haben. Los geht die Parade am Freitag um 15 Uhr auf dem Kirchplatz der Obersten Stadtkirche und endet an den Räumen des Kinder- und Jugendbüros an der Brüderstraße. Jeder ist eingeladen, zu der Parade zu kommen – gerne auch kostümiert.

