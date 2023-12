Vier Löschgruppen der Iserlohner Feuerwehr sind in Hamm zur Unterstützung bei der Deichsicherung im Einsatz.

Deichsicherung Hochwasser: Iserlohner Feuerwehr unterstützt in Hamm

Iserlohn/Hamm Vier Löschgruppen der Iserlohner Feuerwehr sind wegen des Hochwassers in Hamm im Einsatz. Dort droht ein Deich zu brechen.

Die Hochwasserlage in NRW bleibt auch am Mittwoch weiterhin angespannt: Vier Löschgruppen der Feuerwehr aus Iserlohn sind seit Dienstagabend in Hamm im Einsatz. Dort drohte ein Deich zu brechen.

Die Löschgruppen Oestrich, Untergrüne, Lössel und Kesbern wurden laut Feya Balk, Sprecherin der Feuerwehr Iserlohn, am Dienstagabend um 19.50 Uhr zur Unterstützung nach Hamm alarmiert. Dabei wurden aus Kesbern nur die Einsatzkräfte - ohne Auto - alarmiert.

Neben den Iserlohner Kräften helfen Hunderte weitere Einsatzkräfte in Hamm dabei, tausende Sandsäcke auf den durch das Hochwasser aufgeweichten Deich zu legen, um ihn zu stabilisieren und so einen Bruch zu verhindern.

