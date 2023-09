Hochwasser: Märkischer Kreis berät über Schutzmaßnahmen

Iserlohn/Letmathe/Hemer. Starkregen und Hochwasser kommen im Märkischen Kreis öfter vor und haben schwerwiegende Folgen. 2024 soll eine Hilfestellung verfügbar sein.

2021 hat der Märkische Kreis die Erstellung eines Klimafolgenanpassungsteilkonzeptes „Wasser“ in Auftrag gegeben. Es beinhaltet die Ermittlung von sensiblen Schwerpunkten bei der Wasserversorgung sowie kommunenscharfe Maßnahmenkataloge. Zwei Bausteine stehen dabei im Fokus: zu wenig Wasser (durch Trockenheit oder Dürre) sowie zu viel Wasser (zum Beispiel durch Starkregen).

+++ Lesen Sie auch: Kein Ticket: Hemeraner bespuckt Busfahrerin in Iserlohn +++

Eine komplette Übersicht der Wasserversorgung (Trinkwasser, Löschwasser etc.) im Kreisgebiet mit Verweis auf sensible Punkte ist nun fertiggestellt. Daraus ergeben sich mögliche Handlungsfelder und zu entwickelnde Maßnahmen. Anhand einer 2D-Simulation wird darüber hinaus auch das Thema „Starkregen“ beleuchtet. Diese Starkregengefahrenkarte ist ebenso finalisiert worden. Sie wurde in enger Abstimmung unter anderem mit den Städten und Gemeinden, Wald und Holz NRW, Wasserversorgern, Stadtwerken, Schulen sowie Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet.

Hilfestellung bei Starkregen durch den Märkischen Kreis

Der Märkische Kreis wird diese Starkregen-Modellierung Anfang 2024 auf der Homepage veröffentlichen. Sie zeigt, wie stark das eigene Haus von einem solchen Ereignis betroffen sein kann, wie schnell und wie hoch das Wasser steigt und wann es wieder abfließt. Wie kann ich also mein Haus, mein Grundstück oder mein Unternehmen schützen? Welche Vorsorgemaßnahmen gibt es? Was kosten sie? Und wer ist überhaupt zuständig? Diese und viele weitere Fragen wird der Kreis bei einer Veranstaltung am Montag, 18. September, von 14 bis 18 Uhr in der Breddestraße 1 in Plettenberg am Standort der Freiwilligen Feuerwehr beantworten.

+++ Auch interessant: Heidebad Iserlohn: Weniger Platz für Besucher im Jahr 2024 +++

Die Feuerwehr wird zudem über Herausforderungen berichten, die eine solche Überflutung mit sich bringen kann – und praktische Beispiele zum Schutz aufzeigen. Die Einsatzkräfte erläutern Gefahrensituationen und wie ein Einsatz vor Ort abläuft.

Das Beratungsmobil des Hochwasser-Kompetenz-Zentrums aus Köln bringt darüber hinaus Anschauungsmaterial mit, beispielsweise Rückstausicherungen, Flutabwehrprodukte für Türen und Fenster oder Schotts für Tore.

Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Interessierte bei Petra Schaller, der Klimaschutzbeauftragten des Märkischen Kreises. Mail: p.schaller@maerkischer-kreis.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn