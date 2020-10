Hörspielproduktion in Kalthof: Dem „Uhrenmord“ auf der Spur

„Könnt ihr jetzt alle mal ruhig sein? Ich versuche mit Jonas zu sprechen.“ Der achtjährige Jamie sitzt am Produktionspult und spricht sehr bestimmend mit Alexa, Emily, Jonas und Angelina, die in der Sprecherkabine ihre Texte einsprechen wollen. Beim Besuch der Heimatzeitung ist es ein wenig unruhig, doch Jamie hat die Gruppe im Griff. Sie verstummen. „Und Action“, weist er über das Mikrofon an. Fast alles verläuft reibungslos. „Ich bin gerade völlig über den Namen Patricia gestolpert“, sagt Angelina zu Alexa und Emily nach der Aufnahme. An die englische Aussprache muss sie sich kurz gewöhnen. Aber wenn mal etwas hakt, ist das kein Problem. Dann werden einfach mehrere Takes aufgenommen und in der Postproduktion zusammen geschnitten.

Im Jugendzentrum in Kalthof fließt die Kreativität. Dort probieren sich die acht- bis 14-jährigen Mädchen und Jungen als Sprecher, Regisseur und Geräuschemacher aus und nehmen ihr eigenes Hörspiel auf, unter Anleitung von Sozialarbeiterin Désirée Zappe und Lehramtsanwärter und Berufsmusiker Kai Nötting. „Der Uhrenmord“ heißt das Werk, das sich in das Genre Fantasy-Krimi einordnen lässt.

Den Handlungsstrang der Geschichte haben sich die Teilnehmer des Workshops „Mach’ dein eigenes Hörspiel“ selbst ausgedacht. „Wir haben die Dialoge dann in Nachtschicht geschrieben“, berichtet Workshopleiter Kai Nötting, der die technische Produktion übernimmt.

Doch bevor die Geschichte entstehen und die Dialoge eingesprochen werden konnten, haben die Kinder viel über die Technik einer Hörspiel-Produktion gelernt. „Wir haben zunächst das Thema vertieft, was ein Hörspiel ist, haben verschiedene Geräusche kennengelernt und aufgenommen“, berichtet Désirée Zappe. Anschließend haben die Kinder ein Brainstorming gemacht, um Ideen zu sammeln in welche Richtung das Hörspiel inhaltlich gehen soll.

Auf der Suche nach dem magischen Stein

Und darum geht es: Eine Bösewichtin möchte eine Waffe haben, mit der alles vernichtet werden kann. Sie beauftragt eine Meisterdiebin, die eine Uhr besitzt, mit der Portale geöffnet werden können. Durch diese Tore gelangt die Meisterdiebin an andere Orte, wo sie mehrere Diebstähle begeht. Sie merkt schließlich, dass sie ein magischer Stein – eine gefährliche Waffe – geklaut hat, bekommt moralische Gewissensbisse und beschließt, dass der Stein vernichtet werden muss. Doch dann wird sie von einem Handlanger der Bösewichtin getötet. Eine dreiköpfige Detektivgruppe findet schließlich die Leiche. Sie nutzen die Uhr der Meisterdiebin und hüpfen durch die Portale in drei verschiedene Welten. Dort müssen sie Rätsel lösen, um die Waffe vernichten zu können.

Angelina (v. li.), Emily, Jonas und Alexa schlüpfen in die Rollen von Detektiven und Bösewichten. Foto: Michael May

Nachdem die Geschichte fertig geschrieben war, haben Nötting und Zappe mit Hilfe eines Rollencastings schnell herausgehört, welche Stimme zu welcher Rolle passt. Mit kleinen Übungen haben die Kinder gelernt, sich in ihre Rollen einzufinden. Von der Arbeit der Kinder sind die Workshopleiter begeistert. „Die Kinder sind alle so talentiert. Das wird ein richtig gutes Hörspiel“, ist sich Nötting sicher.

Die beiden Workshopleiter hatten geplant ein rund sechsminütiges Hörspiel mit den Kindern zu produzieren. Die Mädchen und Jungen waren aber so kreativ und motiviert, dass bereits am ersten Produktionstag rund neun Minuten entstanden sind. Und auch an den zwei anderen Produktionstagen haben sie einiges aufgenommen, sodass das Gesamtprodukt wohl auf 20 bis 25 Minuten hinauslaufen wird.

Eine Fortsetzung des Hörspiels ist möglich

„Wir fänden es cool, wenn das Hörspiel im Lokalfunk laufen würde“, hofft Désiree Zappe mit der Gruppe auf eine Veröffentlichung. Auch eine Fortsetzung des Fantasy-Krimis sei möglich. „Das Ende ist so gestaltet, dass man die Geschichte weiter spinnen könnte“, so Désirée Zappe.