Hohe Einkommen: Millionärsdichte in Iserlohn nimmt zu

Die Zahl der Millionäre in Iserlohn ist gestiegen, in Hemer liegt sie auf gleichbleibendem Niveau.

Iserlohn/Hemer. Allen Krisen zum Trotz: Die Zahl der Millionäre in Iserlohn ist deutlich gestiegen. In Hemer gibt es hingegen eine andere Entwicklung.

31 Menschen in Iserlohn haben im Jahr 2019 ein Einkommen von mehr als einer Million Euro gehabt. In Hemer waren es im selben Jahr 9 Personen. Das berichtete IT NRW nach der Auswertung der Lohn- und Einkommenssteuer-Statistik am Mittwoch. Damit steigt die Zahl der besonders reichen Menschen wie im Landestrend weiter an.

Rechnet man die Zahl der Einkommensmillionäre auf 10.000 Einwohner um, ergibt sich für Iserlohn eine Quote von 3,4 – damit liegt die Stadt etwa im landesweiten Durchschnitt (3,3). Gegenüber dem Vorjahr gab es eine deutliche Steigerung: 2018 hatte IT NRW nur 27 Einkommensmillionäre gezählt.

+++ Mehr aus Iserlohn: Doppel-Kreisel sorgt in Letmathe weiter für Einbußen +++

In Hemer blieb sowohl die Zahl der Millionäre (9) wie auch die Quote (2,6) unverändert und damit auf verhältnismäßig geringem Niveau. In den 13 Städten und Gemeinden des Märkischen Kreises, für die Angaben vorliegen, ist der Anteil der Menschen mit siebenstelligem Einkommen nur in Altena und Plettenberg noch niedriger.

NRW-weit hatte Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss mit einer Quote von 20,7 je 10.000 Einwohner die höchste Millionärsdichte, im Märkischen Kreis liegt Schalksmühle vorne (7,8).

Millionensumme ist Vielfaches eines Durchschnittseinkommens

Besonders beachtlich werden die Werte im Vergleich zum Einkommen eines Durchschnittsverdieners: Etwa 28.200 Euro verdienten die Iserlohner im Jahr 2019 im Mittel. In Hemer betrug das durchschnittliche Einkommen knapp 27.500 Euro.

Das Statistische Landesamt weist darauf hin, dass zusammen veranlagte Ehegatten als ein Steuerpflichtiger gezählt werden. Die Zahlen beruhen auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019. Sie können erst jetzt veröffentlicht werden, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden erst nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. Die hier dargestellten Informationen sind damit die aktuellsten, die zurzeit verfügbar sind.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn