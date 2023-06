Hohlraum entdeckt - Auf der Aeumes in Iserlohn gesperrt

Iserlohn. Die Stadt Iserlohn teilt am Freitag mit, dass die Straße Auf der Aeumes ab sofort gesperrt ist. So geht es weiter.

Die Stadt Iserlohn teilt am Freitag mit, dass in der Straße Auf der Aeumes ein Hohlraum in der Fahrbahn entdeckt worden ist. Der Hohlraum liegt mittig in der Fahrbahn, so dass die Fahrbahn ab sofort komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist. Ein Bauende sei aktuell nicht abzusehen.

Eine Umleitung besteht über die Händelstraße und die Danziger Straße. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle weiterhin passieren. Über die Entwicklungen vor Ort will die Stadt Iserlohn in der kommenden Woche informieren.

