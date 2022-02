Horror-Unfall auf A 46: Iserlohner wegen Rennen angeklagt

Iserlohn/Hagen. Ein Mann aus Iserlohn ist angeklagt, bei einem illegalen Rennen einen Horror-Crash auf der A46 verursacht zu haben. Er war über 200 km/h schnell.

Gegen den 28 Jahre alten Autofahrer aus Iserlohn, der am 2. August des vergangenen Jahres am Kreuz Hagen die Kontrolle über sein Auto verlor und ungebremst in die Leitplanke krachte, erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage. Der Unfall soll sich während eines illegalen Autorennens ereignet haben.

Der voll besetzte VW Golf GTI, in dem ein 16-, ein 21-, ein 24- und zwei 28-Jährige aus Iserlohn saßen, flog bei über 200 Stundenkilometern mehrere Meter über die Fahrspuren und die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn. Durch den Aufprall wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug katapultiert.

Die Staatsanwaltschaft hat jetzt vor dem Amtsgericht in Hagen Anklage erhoben wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, vorsätzlicher Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Freunde wollten vor dem Unfall aussteigen

Die Freunde des nun angeklagten Autofahrers wurden damals aus dem Wrack geschleudert, erlitten lebensgefährliche Verletzungen und waren zeitweise im Koma. Noch heute kämpfen sie mit den Folgen des Unfalls.

Der Angeklagte aus Iserlohn soll mit einem Kontrahenten an einer Ampel zunächst ein Beschleunigungsrennen gefahren haben. Und: Mehrfach sollen seine Freunde ihn aufgefordert haben, sie aus dem Wagen zu lassen.

Nach einem riskanten Überholmanöver verlor er mit 202 Stundenkilometern die Kontrolle über seinen Golf GTI. Der Motorblock wurde durch die Wucht aus dem Sportwagen herausgerissen und ging in Flammen auf. Der Kontrahent ohne Führerschein floh vom Unfallort. Amtsgerichts-Sprecher Thorsten Kirschner: „Über die Zulassung der Anklage muss nun das Gericht entscheiden.“

