Hubschrauber landet in Iserlohn: Mann stürzt mit E-Scooter

Ein 55-Jähriger ist am Mittwochabend in Iserlohn über den Lenker seines E-Scooters gestürzt und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach Polizeiangaben fuhr der Mann gegen 18.30 Uhr die Straße Im Hasenwinkel runter, als er sich vor einem ausparkenden Auto erschrak, abbremste und über den Lenker des Scooters stürzte.

Dabei trug er eine offene Platzwunde am Kopf sowie Verletzungen an der Wirbelsäule, beiden Armen und dem Schlüsselbein davon. Per Hubschrauber wurde der 55-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Es bestand laut Polizei keine Lebensgefahr.

