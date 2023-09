Hundeschwimmen im Heidebad lockt mit sonnigen Aussichten

Iserlohn. Zum 7. Mal bereits findet das Hundeschwimmen im Heidebad Iserlohn am Wochenende statt. Was Mensch und Tier dort alles erwarten wird.

Vorsichtig taucht Roxy erst die Pfoten ins Wasser, um sich dann mit voller Wucht ins kühle Nass zu stürzen und sich einen Tennisball aus dem Schwimmbecken zu angeln. Was der Golden Retriever hier mutig vormacht, können andere Vierbeiner beim 7. Hundeschwimmen im Heidebad in Iserlohn diesen Sonntag, 3. September und nächsten Sonntag, 10. September, auch erleben.

Denn dann steht das Heidebad nicht nur Menschen für ihre Erfrischung zur Verfügung, sondern ihre fellnasigen Begleiter sind explizit miteingeladen (wir berichteten) – für sie wird der Spaß ja immerhin veranstaltet.

Große Vorfreude auf das Hundeschwimmen im Heidebad

Nina Wallrabe, Roxys menschliche Begleiterin, freut sich schon besonders auf das Event. Von Beginn an ist das Duo schon beim Hundeschwimmen im Heidebad dabei. „Roxy ist eine absolute Wasserratte“, sagt sie mit Blick auf ihren dreieinhalbjährigen Hund, der erneut über die in das Becken eingelassene Rampe ins Wasser läuft, um sich Tennisbälle zu angeln.

Der Ausblick auf der Wochenende sieht auf jeden Fall schon vielversprechend aus. 22 Grad und Sonnenschein sollen die Besuchermassen in Scharen in das Heidebad locken, ist sich Schwimmmeisterin Sandra Dickel sicher.

352 Hunde waren beim Hundeschwimmen im Heidebad 2022

Im vergangenen Jahr hatten am ersten Wochenende 352 Hunde und 680 Menschen ihren Weg zum Hundeschwimmen gefunden, am zweiten Wochenende waren es 214 Hunde und 403 Menschen, weiß die Schwimmmeisterin. Tendenziell, so sagt Sandra Dickel, sehe man, dass immer mehr Mensch-Tier-Duos zum Hundeschwimmen kommen und sich am gemeinsamen Badespaß erfreuen.

Neben dem Beckenrand gibt es dann auch reichlich Unterhaltung – natürlich für Mensch und Hund gemeinsam. Nicht nur eine Tombola und Hundefutterberatungen oder Unterwasserfotoshootings für die tierischen Freunde sind geplant, es wird auch ausreichend Kulinarisches geben. Kuchen, Gegrilltes, Salate und Getränke sollen die Mägen der Heidebad-Besucher füllen. Fellnasen zahlen einen Euro pro Pfote, um ins Heidebad zu gelangen, Zweibeiner 1,50 Euro. Los geht es um 10 Uhr, Ende ist um 18 Uhr.

Roxy kann es wohl auch kaum noch erwarten, endlich wieder zusammen mit ihren vierbeinigen Freunden im Wasser zu toben und übt weiter fleißig Beckenrandsprünge. Besitzerin Nina Wallrabe ist ebenfalls schon ganz aufgeregt: „Es wird wieder so toll. Ich freue mich jedes Jahr darauf.“

