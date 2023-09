Hundeschwimmen in Iserlohn: Abkühlung für Mensch und Tier

Iserlohn. Spritzen und Bellen erlaub! Beim letzten Hundeschwimmen der Saison im Iserlohner Heidebad kamen alle auf ihre Kosten.

Über mangelnden Zuspruch konnten sich die Organisatoren vom I95 beim letzten Hundeschwimmen der Saison im Heidebad nicht beklagen. Kein Wunder: Welcher Tierhalter wollte seinem behaarten Freund bei den Temperaturen nicht etwas Linderung im kühlen Nass verschaffen.

+++ Lesen Sie auch: Der „Hantelmann“ hat Iserlohn und Deutschland verlassen +++

Und so herrschte in und an den beiden Becken reges Treiben. Schwimmmeisterin Svenja Abel freute sich über viel Lob: „Ein Paar aus Hagen, das das erste Mal bei uns zu Besuch war, war so begeistert, dass sie nächstes Jahr zum Schwimmen wiederkommen werden – auch ohne Hund“, so Abel.

Und damit hat das Hundeschwimmen noch einen weiteren Zweck erfüllt: Menschen für das schöne Bad in der Heide zu begeistern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn