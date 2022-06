IBSV-Schützenfest in Iserlohn: Programm, Sonderbusse, Preise

Iserlohn. Am ersten Juli-Wochenende findet in Iserlohn wieder ein Schützenfest des IBSV statt. Hier gibt es alle Infos zum Programm auf der Alexanderhöhe.

Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause veranstaltet der Iserlohner Bürgerschützenverein (IBSV) in diesem Jahr wieder ein Schützenfest in Iserlohn, nach Vereinsangaben das „größte Volksfest in Südwestfalen“.

Entgegen anderslautender Gerüchte findet das Fest in jedem Fall statt, versichert der Verein. Das Festzelt auf der Alexanderhöhe ist bereits aufgebaut.

Programm

Freitag, 24. Juni:

19 Uhr Totenehrung mit Kranzniederlegung am Ehrenmal Alexanderhöhe

mit Kranzniederlegung am Ehrenmal Alexanderhöhe anschließend Kommersabend (Ehrung der Jubilare, Auszeichnung verdienter Schützen, Ausgabe von Schießauszeichnungen im Festzelt Alexanderhöhe) – Lesen Sie dazu: So belohnt der IBSV sein „Corona-Königspaar“

(Ehrung der Jubilare, Auszeichnung verdienter Schützen, Ausgabe von Schießauszeichnungen im Festzelt Alexanderhöhe) – Lesen Sie dazu: So belohnt der IBSV sein „Corona-Königspaar“ 22.30 Uhr Großer Zapfenstreich, Paradestraße Alexanderhöhe

Samstag, 25. Juni:

12 Uhr Traditionsessen im Festzelt auf der Alexanderhöhe – Lesen Sie dazu: So blickt der B&U-Chef auf die Zukunft der Innenstadt

Traditionsessen im IBSV-Zelt Traditionsessen im IBSV-Zelt B&U-Chef Felix Heutelbeck hielt die Festrede beim IBSV-Traditionsessen. Viele Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren zu Gast. Foto: Manuela Bohne

14.45 Uhr Fahnenmarsch (Antreten Paradestraße Alexanderhöhe, Durchführung 3. Kompanie) – abgesagt

Sonntag, 26. Juni:

12.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der St.-Aloysius-Kirche – Lesen Sie dazu: Stunde der Besinnung vor dem Schützenfest

anschließend Jungschützen-Königsschießen im IBSV-Schießstand auf der Alexanderhöhe – Lesen Sie dazu: Marie Sonneborn ist neue Jungschützenkönigin

Mittwoch, 29. Juni:

14.15 Uhr Herrenausflug ab Parkplatz Parktheater (Durchführung 4. Kompanie)

+++ Mehr zum Thema: Das erwartet Leser im „Bürgerschützen“ 2022 +++

Freitag, 1. Juli:

18 Uhr Eröffnung des Festes durch Böllerschießen mit „Paulinchen“ am Danzturm

durch Böllerschießen mit „Paulinchen“ am Danzturm 18 bis 19 Uhr Ständchen der Kapellen an den Krankenhäusern und Seniorenwohnheimen

18.30 Uhr Empfang der Stadt Iserlohn für Abordnungen der Iserlohner Schützenvereine am Alten Rathaus

19.15 Uhr Sternmarsch der IBSV-Einheiten zum Alten Rathausplatz

der IBSV-Einheiten zum Alten Rathausplatz 19.40 Uhr Marsch des Bataillons zur Alexanderhöhe

20 Uhr Festabend auf dem gesamten Festgelände (Livemusik im Festzelt und im Iserlohner Zelt)

Samstag, 2. Juli:

10 Uhr Antreten des Bataillons am Strobler Platz

10.30 Uhr Vorbeimarsch Paradestraße

11.45 Uhr Königsschießen im IBSV-Schießstand

im IBSV-Schießstand anschließend Proklamation des neuen Königspaares und Jungschützenkönigspaares im Festzelt und Verleihung der Medaillen vom Vogelschießen

und Jungschützenkönigspaares im Festzelt und Verleihung der Medaillen vom Vogelschießen 20 Uhr Festabend auf dem gesamten Festgelände mit Livemusik im Festzelt und im Iserlohner Zelt

Sonntag, 3. Juli:

13.30 Uhr Antreten des Bataillons am Strobler Platz

14 Uhr Vorbeimarsch Paradestraße

18 Uhr Gratulation der Gastvereine

20 Uhr Festabend auf dem gesamten Festgelände mit Livemusik im Festzelt

Montag, 4. Juli:

10.30 Uhr Bürgerfrühschoppen im Freigelände auf der Alexanderhöhe oder im Festzelt (je nach Witterung)

im Freigelände auf der Alexanderhöhe oder im Festzelt (je nach Witterung) 20 Uhr Schützenfestausklang auf dem gesamten Festgelände mit Livemusik im Festzelt

auf dem gesamten Festgelände mit Livemusik im Festzelt 23 Uhr Großes Feuerwerk

Die Musikparade und die Festzüge müssen wegen mangelnder Planungssicherheit entfallen.

Sonderbusse

Die MVG bietet Sonderverkehre für die Fahrt vom Schützenfest nach Hause. Die drei IBSV-Sonderverkehre beginnen jeweils am Stadtbahnhof Iserlohn. Sie fahren in den Nächten von Freitag auf Samstag (1./2. Juli) und Samstag auf Sonntag (2./3. Juli). Zum Aussteigen halten die Busse an allen Haltestellen, die auf dem Fahrweg liegen.

IBSV-Linie 1: Stadtbahnhof – Hemberg – Hombruch – Heide – Griesenbrauck – Sümmern – Kalthof – Hennen – Drüpplingsen – Kalthof

Stadtbahnhof – Hemberg – Hombruch – Heide – Griesenbrauck – Sümmern – Kalthof – Hennen – Drüpplingsen – Kalthof IBSV-Linie 2: Stadtbahnhof – Gerlingsen – Dröschederfeld – Dröschede – Oestrich – Letmathe – Obergrüne

Stadtbahnhof – Gerlingsen – Dröschederfeld – Dröschede – Oestrich – Letmathe – Obergrüne IBSV-Linie 3: Stadtbahnhof – Innenstadt – Wermingsen – Westig – Hemer – Löbbeckenkopf – Rathaus

Der Sonderfahrplan für alle drei Linien ist abrufbar auf der Website der MVG.

Der Fahrpreis beträgt pro Person und Fahrt 4,20 Euro. Kinder bis 14 Jahre werden unentgeltlich befördert. Allgemeine Zeit- und Sondertickets (z.B. das 9-Euro-Ticket) haben in den Sonderbussen keine Gültigkeit. Schwerbehindertenausweise werden anerkannt.

Auch der a-Bus Iserlohn fährt von Freitag, 1. bis Montag, 4. Juli von 15 bis 21 Uhr zwischen Stadtbahnhof und Alexanderhöhe. Er ist allerdings nicht barrierefrei. In der momentanen Testphase dürfen keine elektrischen Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen oder Kleinkinder mit Kindersitzpflicht befördert werden.

Das Anruf-Sammel-Taxi (AST) in Iserlohn fährt in den Nächten von Freitag, 1. Juli bis einschließlich Sonntag, 3. Juli nicht.

Eintrittspreise

Für das Festzelt werden folgende Eintrittspreise erhoben:

Vier-Tages-Karte: 31 Euro, im Vorverkauf 26 Euro (online + Versand)

Vier-Tages-Karte ermäßigt: im Vorverkauf 24 Euro (Rentner, Schwerbehinderte ab 70 GdB, Studenten und Schüler unter Vorlage des entsprechenden Ausweises beim Zugang zum Festgelände)

Tageskarte Fr, Sa, So: 14 Euro, im Vorverkauf 12 Euro (+Gebühr)

Tageskarte Mo: 9 Euro, im Vorverkauf 8 Euro (+Gebühr)

Kinder haben bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres in Begleitung von einem Erziehungsberechtigtem freien Eintritt. Rollstuhlfahrer und eine Begleitperson haben ebenfalls freien Eintritt.

Das Festgelände ist am Freitag von 18 bis 4 Uhr, am Samstag von 8 bis 4 Uhr, am Sonntag von 13 bis 2 Uhr und am Montag von 19 bis 1.30 Uhr geöffnet.

Vorverkaufsstellen

Die Vier-Tages-Karten sind online (+Versandkosten), bei den IBSV-Einheiten sowie an folgenden Stellen erhältlich:

Best-Carwash , Corunna-Straße 5

, Corunna-Straße 5 Blumenboutique Schmidt , Hagener Straße 35, Letmathe

, Hagener Straße 35, Letmathe Commerzbank Iserlohn , Schillerplatz 1

, Schillerplatz 1 Deutsche Bank Iserlohn , Nordengraben 2

, Nordengraben 2 Einhorn-Apotheke , Mendener Straße 1

, Mendener Straße 1 Engel-Apotheke , Alter Rathausplatz 12

, Alter Rathausplatz 12 Fernseh König , Ostengraben 15

, Ostengraben 15 Fleischerei Walter Müller , Hövelstraße 24

, Hövelstraße 24 Gold-Friedrich , Wermingser Straße 33

, Wermingser Straße 33 Kiosk Wohlfromm , Alter Rathausplatz 8

, Alter Rathausplatz 8 Kuhlo-Apotheke . Am Hellweg 5

. Am Hellweg 5 Krieter in Hennen , Scherlingstraße 7, Hennen

, Scherlingstraße 7, Hennen Lotto Toto Fernholz , Leckingser Straße 201, Kalthof

, Leckingser Straße 201, Kalthof Lotto Toto Fernholz , Nußbergstraße 80, Nußberg

, Nußbergstraße 80, Nußberg Lotto Toto Palluch , Friedrichstraße 86

, Friedrichstraße 86 Märkische Bank Iserlohn , Turmstraße 4

, Turmstraße 4 MVG-Pavillon , Konrad-Adenauer-Ring 15

, Konrad-Adenauer-Ring 15 Optik Klingsporn , Friedrichstraße 16

, Friedrichstraße 16 Reisebüro Wichelhovenhaus , Theodor-Heuss-Ring 4

, Theodor-Heuss-Ring 4 Sanitär Jörg Buschkämper , Mendener Straße 77a

, Mendener Straße 77a Schiller-Apotheke , Laarstraße 6

, Laarstraße 6 Scoppa Moden , Von-Scheibler-Straße 1

, Von-Scheibler-Straße 1 Stadtinformation, Bahnhofsplatz 2

Die Tageskarten gibt es im Vorverkauf nur über das Online-Ticketportal.

Ausblick

Die nächsten Schützenfeste des IBSV in Iserlohn finden statt vom 7. bis 10. Juli 2023 und vom 5. bis 8. Juli 2024.

