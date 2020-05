IGW in Kalthof auf Zielgerade eingelaufen

Kalthof. Die IGW verzeichnet große Fortschritte bei ihren Projekten in Kalthof.

Allmählich wird beim Projekt Service-Wohnen der IGW in Kalthof an der Refflingser Straße und bei der benachbarten neuen Kindertagesstätte, die ebenfalls von der IGW gebaut und dann von der AWO betrieben werden wird, der Schlussspurt eingeläutet. Bereits Anfang Juni sollen die Kita-Räumlichkeiten an die AWO übergeben werden, die 35 Wohnungen des Service-Wohnens sollen bis Anfang November bezugsfertig sein.

Die Standardwohnungen sind 55 oder 65 Quadratmeter groß, es gibt aber auch welche mit 70 bis 80 Quadratmetern sowie kleinere Apartments und ein Gästeapartment. Zwei der Wohnungen werden uneingeschränkt rollstuhltauglich sein, alle weiteren Wohnungen sind ebenfalls barrierearm und mit dem Fahrstuhl erreichbar. „Es handelt sich hier aber nicht um eine Betreuungseinrichtung“, betont IGW-Geschäftsführer Olaf Pestl bei einem Ortstermin. Gleichwohl konnte die AWO als Partner gewonnen werden, die wird als „Kümmerer“ stundenweise vor Ort sein und über ein eigenes Büro verfügen, wie IGW-Projektleiter Daniel Tries berichtet. „Darüber hinaus wird es den Bewohnern natürlich freistehen, bei Bedarf beispielsweise einen ambulanten Pflegedienst zu engagieren“, ergänzt Olaf Pestl. Außerdem wird es Praxen für Physio- und Ergotherapie geben. Ein größerer Gemeinschaftsraum mit Kochinsel soll gemeinsame Aktivitäten der Mieter fördern, steht aber auch für kleinere Feierlichkeiten bereit.

Erreichbar sind die Wohnungen über Laubengänge, die im wesentlichen zum großen Innenhof des ­U-förmigen Gebäudekomplexes hin ausgerichtet sind. Und dieser Innenhof wird ebenfalls viel begrünte Gemeinschaftsfläche bieten. Inzwischen sind die Fenster eingebaut und die meisten Versorgungsleitungen verlegt, aktuell wird auch am Außenputz gearbeitet. Beim Endausbau können die Mieter über den Ausstattungsstandard mitentscheiden.

Deutlich weiter gediehen sind die Arbeiten bereits in den Räumen der Kita. Von außen ist der mehr als 500 Quadratmeter große Komplex bereits fertiggestellt, es fehlt noch die Gestaltung der Außenanlagen, die –insbesondere was Spielgeräte anbelangt – ebenfalls unter die Regie der AWO fallen wird. Drinnen läuft der Innenausbau, Fußböden werden verlegt, die Türen eingebaut. Auch ein Teil der Sanitäreinrichtungen inklusive Mini-WC’s ist bereits installiert. Herzstück sind die Räume für drei Gruppen mit insgesamt 60 Kindern, dazu gibt es einen großen zentralen Raum für Spiel, Sport und Bewegung. Olaf Pestl verweist darauf, dass es auch direkt in der Nachbarschaft hinter dem Wall weitere Spiel- und Sportmöglichkeiten geben wird.

Wichtig für alle Kalthofer: Der Rad- und Fußweg, der von der Refflingser Straße aus unter anderem zum Sportplatz führt, wird mit Abschluss der Bauarbeiten wieder hergerichtet und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

In beide Projekte fließenrund neun Millionen Euro

Insgesamt investiert die IGW in die Projekte Service-Wohnen und Kindertagesstätte rund neun Millionen Euro. Für 15 der Wohnungen liegen bereits feste Reservierungen vor. Groß, so Daniel Tries, sei die nachfrage innerhalb Kalthofs. Beheizt werden beide Komplexe über ein Blockheizkraftwerk, welches auch Strom erzeugen wird, genauso wie Photovoltaik-Elemente auf den Dächern, die von den Stadtwerken installiert werden.

Projektleiter Daniel Tries lobt ausdrücklich Planer und Handwerker dafür, dass trotz Corona-Krise weiterhin gute Baufortschritte erzielt werden.