IKZ wird digitaler: So stellt sich die Redaktion neu auf

Iserlohn. Moderner und digitaler wird der IKZ durch eine Neuorganisation seiner Lokalredaktionen Iserlohn und Hemer. Worauf sich die Leser freuen können.

Der Iserlohner Kreisanzeiger macht sich fit für eine Zukunft, die angesichts der großen Veränderungen durch die Digitalisierung auch für den Lokaljournalismus einige Herausforderungen, aber auch viele neue Chancen mit sich bringt.

Denn die digitalen Verbreitungswege werden auch für die Heimatzeitung immer wichtiger. Deshalb investiert der Verlag: Innerhalb der Redaktion wurde ein Online-Team gebildet, das nach umfassenden Vorbereitungen Anfang April an den Start gegangen ist. Im Schichtsystem betreuen die Kolleginnen und Kollegen nun von frühmorgens bis spätabends unsere Website.

Alle wichtigen Nachrichten, interessanten Neuigkeiten und lesenswerten Geschichten aus Iserlohn, Letmathe und Hemer gibt es damit ab sofort noch aktueller und noch ausführlicher auf www.ikz-online.de. Für die überregionalen Themen besteht zudem weiter die bewährte Kooperation mit dem Newsdesk der Funke Mediengruppe.

Doch die Arbeit des Online-Teams geht darüber hinaus: Die Kolleginnen und Kollegen planen neue, auf das Nutzungsverhalten im Internet abgestimmte Formate. Sie suchen den Austausch mit den Nutzerinnen und Nutzern unserer Auftritte in den sozialen Medien. Und sie arbeiten die Themen auf, die dort besonders intensiv diskutiert werden.

Digital-Inhalte für Print-Abonnenten kostenlos

Den Print-Abonnenten der Heimatzeitung stehen dabei stets alle digitalen Inhalte kostenlos zur Verfügung. In nur wenigen Schritten können sie sich für das E-Paper und die IKZplus-Inhalte freischalten. Das E-Paper, die digitale Ausgabe der Heimatzeitung, gibt es dabei stets sonntags bis freitags schon vor der Tagesschau um 20 Uhr.

Angeführt wird das Online-Team von Thorsten Streber, der als „Head of Digital“ und Stellvertreter des Chefredakteurs zum Jahresbeginn zum IKZ zurückkehrte. Als Praktikant und freier Mitarbeiter begann der Hemeraner seine journalistische Laufbahn in der dortigen Redaktion. Nach einem Studium an der BiTS und acht Jahren bei der Westfalenpost, unter anderem als „Head of Online“ und zuletzt als Leiter der Lokalredaktion für den Kreis Olpe, arbeitet der 32-Jährige gemeinsam mit IKZ-Chefredakteur Torsten Lehmann und dem gesamten Redaktionsteam an der Zukunft der Heimatzeitung, die auf eine 180-jährige Geschichte zurückblicken kann.

Das neue IKZ-Logo steht für Glaubwürdigkeit, Standfestigkeit und Modernität. Foto: IKZ

Dass sich etwas verändert hat im traditionsreichen Wichelhovenhaus, zeigt sich auch am neuen Logo. Das soll die Werte widerspiegeln, für die der Iserlohner Kreisanzeiger steht: Glaubwürdigkeit, Standfestigkeit (besonders in turbulenten Zeiten), Stärke und Verbindlichkeit, Seriosität, Vertrauen und Modernität.

