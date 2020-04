Im Tagesschnitt rund 50 „Probanden“ am Griesenbrauck

Ein Auto fährt vor. Dr. Julika Bergenthal, Zahnärztin beim Kreisgesundheitsamt, steht in einem offenen Zelt, spricht den Fahrer durch einen Schlitz in der Seitenscheibe an, gestikuliert, erläutert detailliert, was nun geschehen soll. Dann überreicht sie das Röhrchen mit dem Teststab. „Mindestens 10 Sekunden im Rachen abstreichen. Wichtig ist, dass Sie mit dem Stäbchen ganz nach hinten kommen. Wenn das schwierig wird, machen sie notfalls eine Pause.“ Durch die Windschutzscheibe beobachtet sie, ob auch alle Hinweise eingehalten werden. Es ist Donnerstagmorgen, Dr. Bergenthal hat Dienst in der Drive-in-Station für Coronaabstriche am Bürgerbüro Griesenbrauck. Zwischendurch fordert die Ärztin den „Probanden“ auf, nochmals die Daten abzugleichen, die waren zuvor schon in einem weiteren Zelt von einer Kollegin erfasst worden. Zum Abschluss hält Dr. Bergenthal einen Kunststoffbeutel auf, dort deponiert der „Proband“ das Test-Röhrchen. Die Ärztin trägt einen Mundschutz und Handschuhe.

Im Schnitt rund 50 Autos fahren Tag für Tag an der Station am Griesenbrauck vor, geöffnet ist von 9 bis 14 Uhr. Nach ein oder zwei Tagen, so Landrat Thomas Gemke, soll das Ergebnis nach einem Abstrich vorliegen. Anfangs habe das deutlich länger gedauert, zunächst hätten die Laborkapazitäten angepasst werden müssen. Mittlerweile funktioniere die Zusammenarbeit mit dem Hygieneinstitut Iserlohn sehr gut, dieses arbeite auch mit Partnern zusammen, ergänzt Volker Schmidt, Fachbereichsleiter Gesundheit und Soziales beim Märkischen Kreis.

Größerer Rückstau konntenun abgearbeitet werden

Anfangs, so räumt Schmidt ein, habe es auch drei bis vier Tage dauern können, bis es nach Überweisung durch den Hausarzt einen Termin für den Abstrich gegeben habe. Bevor das System mit den Drive-in-Stationen ergänzt wurde, habe es bei den Abstrichen einen Rückstau von rund 700 anstehenden Tests gegeben. Dieser Rückstau sei nun abgearbeitet. „Binnen 24 Stunden nach Eingang der Überweisung des Hausarztes gibt es nun auch einen Termin“, so Schmidt. Kapazitätsengpässe gebe es derzeit nicht. Teströhrchen seien aktuell in ausreichender Zahl vorhanden, gleiches gelte für die in Labors zur Aufbereitung notwendigen Chemikalien. Noch könne aber keine Entwarnung gegeben werden, ob es nicht doch noch zu Engpässen komme. Das gelte im Prinzip auch für die Intensivbetten. 150 gebe es derzeit im Kreis, möglicherweise könne diese Zahl noch auf 200 erhöht werden. Warum dann eine gewisse Rest-Skepsis? „Momentan ist die Situation nicht angespannt, aber wenn es beispielsweise in einer Senioreneinrichtung zu einer plötzlichen Häufung von behandlungsbedürftigen Fällen kommt, kann sich die Situation ändern“. Eine Entspannung sei bei der Versorgung mit Schutzmasken zu verzeichnen, knapper würden dagegen die Handschuhe, deren Einsatz beispielsweise an den Abstrichstationen Pflicht ist.

Thomas Gemke lobt die Einsatzbereitschaft der Kreismitarbeiter während der Coronakrise. Unmittelbar im Coronaeinsatz seien nunmehr 217 Beschäftigte. Viele würden sich freiwillig abordnen lassen, beispielsweise zu den Abstrichstationen. Denn allein mit den 27 Mitarbeitern der Abteilung Infektionsschutz, so Volker Schmidt, ließen sich die Herausforderungen nicht stemmen. Der Einsatz abteilungsfremder Mitarbeiter erfordere aber auch Aufwand für Einweisungen und kurze Schulungen, schließlich fehle es an Fachwissen. Aufwändig sei auch die Ermittlung von Kontaktpersonen. Infizierte, so Schmidt, seien dabei zwar kooperativ, bei Menschen mit Migrationshintergrund müsse aber auch mit Sprachbarrieren gekämpft werden. Teilweise würden die Ordnungsämter der Städte mit einbezogen.

Probleme habe es anfangs auch mit der Flut von Anrufen gegeben, Schmidt nennt eine Zahl von täglich 10.000 Anrufen in der Anfangsphase. Mittlerweile habe sich die Zahl auf täglich rund 1200 eingependelt. Schwer tut sich der Kreis damit, Fallzahlen noch weiter als auf Städteebene herunterzubrechen, also nach Möglichkeit Ortseilscharf. Der zusätzliche Arbeitsaufwand sei nicht zu unterschätzen. Und je kleiner ein Ortsteil sei, werde es dann ja auch mit der Anonymität schwierig. Für Iserlohn und Hemer sagt Volker Schmidt aber soviel: Es gebe in den beiden Städten keine sogenannten „Hotspots“, also Gegenden, wo es in einem kleinen Gebiet sehr viele Fälle gebe.

Thomas Gemke und Volker Schmidt betonen, das Tests weiter nur nach Überweisung durch den Hausarzt und anschließender Terminvergabe möglich sind. Einfach mal vorbeikommen ist also nicht.