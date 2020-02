Drüpplingsen. Samstag, 15. Februar, in der Alten Grundschule Drüpplingsen

Impulsvortrag soll Grundstein für Unverpacktladen sein

Nachhaltige Projekte sind oft nicht leicht in die Gänge zu bringen. Was es immer braucht ist Engagement. Die Initiative Kultur und Natur (KuN) Drüpplingsen versucht in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten im Iserlohner Norden den Grundstein für einen Unverpacktladen zu legen.

Ein Referent, der ein solches Projekt am Niederrhein bereits mitbegründet hat, wird am Samstag, 15. Februar, von 16 bis 18 Uhr einen Impulsvortrag in der Alten Grundschule Drüpplingsen zu dem Thema geben. Der Eintritt ist frei.

Im Anschluss kann in der offenen Runde diskutiert werden und zum Abschluss können sich Interessierte in eine Liste eintragen und ihre Teilnahme am Projektaufbau anfragen. Erste Schritte für das Projekt wurden bereits auf den Weg gebracht.